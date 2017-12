Daniel Day-Lewis îl va interpreta pe Abraham Lincoln

Actorul britanic Daniel Day-Lewis va intepreta rolul preşedintelui american Abraham Lincoln, într-un lungmetraj regizat de Steven Spielberg, au anunţat reprezentanţii studiourilor DreamWorks. Lungmetrajul “Lincoln” are la bază bestseller-ul “Team of Rivals”, scris de Doris Kearns Goodwin, laureată a premiului Pulitzer. Romanul prezintă aspecte din viaţa preşedintelui Abraham Lincoln şi disputele sale politice cu membrii cabinetului de la Casa Albă, în perioada Războiului Civil din SUA (1861-1865).

Daniel Day-Lewis a fost de patru ori nominalizat la premiile Oscar şi a câştigat de două ori preţioasa distincţie oferită de Academia de Film americană. Actorul britanic a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor graţie evoluţiei sale din filmul “Piciorul meu stâng / My Left Foot” din 1989, cel de-al doilea Oscar fiindu-i acordat pentru rolul din drama “Va curge sânge / There Will Be Blood” (2007) în care a interpretat rolul unui magnat nemilos din industria petrolului. Daniel Day-Lewis a mai fost nominalizat la Oscar pentru rolurile din lungmetrajele “În numele tatălui / In the Name of the Father” (1993) şi “Bandele din New York / Gangs of New York” (2002). Considerat unul dintre actorii de top ai generaţiei sale, Daniel Day-Lewis a avut evoluţii remarcabile în alte lungmetraje apreciate de critici şi de public, ca “Un gentleman la New York / Stars and Bars” (1988), “Ultimul Mohican / The Last of the Mohicans” (1992), “Vârsta inocenţei / The Age of Innocence” (1993) şi în musicalul “Nine” (2009).

“Daniel Day-Lewis ar fi fost, cu siguranţă, considerat unul dintre cei mai mari actori, dacă ar fi trăit în epoca filmului mut, epoca de aur a cinematografiei. Sunt recunoscător şi mă simt inspirat de faptul că drumurile noastre se vor întâlni în sfârşit, odată cu începerea filmărilor pentru «Lincoln»”, a declarat cineastul Steven Spielberg. Scenariul pentru acest lungmetraj a fost scris de un alt laureat al premiului Pulitzer, scriitorul Tony Kushner, scenaristul miniseriei de televiziune “Îngeri în America / Angels in America”. Filmările pentru “Lincoln” vor debuta în 2011, iar filmul va fi lansat pe marile ecrane în 2012. Steven Spielberg a câştigat de două ori premiul Oscar pentru cea mai bună regie: în 1993, pentru “Lista lui Schindler” şi în 1998, pentru “Salvaţi soldatul Ryan\".

Abraham Lincoln (1809 - 1865), câteodată numit Abe Lincoln sau Honest Abe (Abe cel cinstit), a fost cel de-al şaisprezecelea preşedinte al SUA (1861 - 1865) şi primul preşedinte republican. Lincoln s-a opus expansiunii sclaviei şi a dorit abolirea acesteia. A avut un rol major în cristalizarea eforturilor Uniunii în cadrul Războiului Civil American, a coordonat eforturile diplomaţiei americane, a patronat acţiunile Partidului Republican, a informat opinia publică prin mesaje şi cuvântări (aşa cum a fost faimoasa Cuvântare de la Gettysburg), a iniţiat, formulat şi condus planuri sociale esenţiale pentru societatea americană - abolirea sclaviei şi reconstrucţia Uniunii. Abraham Lincoln a fost asasinat la terminarea Războiului Civil.