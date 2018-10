Daniel Dragomir, în PE, despre protocoale secrete, poliție politică și presiuni în justiție

În cadrul Parlamentului European, astăzi, are loc o dezbatere privind reforma justiţiei din România, la care participă inițiatorul Platformei Civice România 3.0, Daniel Dragomir, consultantul politic american David Clark şi editorul EU Today Gary Cartwright.

Deputatul Norica Nicolai (ALDE) va modera dezbaterea din Parlamentul European care va avea ca temă reforma justiţiei din România. Discuţia va începe la ora 15:00 (ora din Bruxelles), şi vor lua cuvântul Daniel Dragomir, David Clark şi Gary Cartwright.

Daniel Dragomir a precizat, pe site-ul romania30.ro că la dezbatere va vorbi despre protocoalele secrete din justiţie, presiunile la care sunt supuşi judecătorii, şi „poliţia politică prin supravegherea în masă a populaţiei).

„Am informat liderii Europei pe toate căile posibile. De data aceasta trebuie să mergem mai departe şi să arătăm că toate aceste lucruri pe care Uniunea Europeană le-ar dori acum ascunse sub preş, s-au petrecut sub privirea ei. În timp ce domnul Juncker, Frans Timmermans, Manfred Werner şi alţii ne atrăgeau atenţia că România se află la coada Europei, abuzuri inimaginabile pentru orice naţiune europeană se petreceau în România”, a scris fostul ofiţer SRI pe site-ul său.

David Clark, consultant politic american, susţinea, în iunie 2017, într-un raport prezentat în faţa Comisiei pentru Securitate si Cooperare în Europa - US Comitetul Helsinki, că Serviciul Român de Informaţii (SRI), "succesor al Securităţii comuniste, joacă un rol important în conducerea procurorilor anticorupţie." De asemenea, David Clark spunea că, în repetate rânduri, judecătorii au fost "ţinte" pentru că nu au acţionat în favoarea DNA.

Un alt raport privind justiţia din România a fost prezentat public de Gary Cartwright, fost membru al staff-ului Parlamentului European şi editor al publicaţiei EU Today, la începutul acestui an. Autorul raportului, care va vorbi la dezbaterea de miercuri, atrăgea atenţia asupra implicării SRI în justiţie şi efectele acestor ingerinţe.

Redăm mai jos, integral, textul postat de Daniel Dragomir pe pagina sa de facebook înainte de plecarea la Bruxelles:

"Bruxelles

Până acum ne-am limitat la verbul „a informa”. De doi ani, o serie de europarlamentari români curajoși, oameni politici, lideri de opinie, mass media din România a prezentat probe clare ale regimului de poliție politică din țara mea. Am informat liderii Europei pe toate căile posibile. De data aceasta trebuie să mergem mai departe și să arătăm că toate aceste lucruri pe care Uniunea Europeană le-ar dori acum ascunse sub preș s-au petrecut sub privirea dumneavoastră.

În timp ce domnul Juncker, Frans Timmermans, Manfred Werner și alții ne atrăgeau atenția că România se află la coada Europei, abuzuri inimaginabile pentru orice națiune europeană se petreceau în România.

Voi prezenta astazi la Bruxelles trei subiecte principale:

1.​ Protocoalele secrete. Din 2009 s-au semnat o serie de protocoale secrete între SRI - PICCJ - Înalta Curte de Casație și Justiție. Există, de asemenea, protocoale ale serviciilor secrete cu Consiliul Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției, și alte instanțe din România. În fapt, prin aceste protocoale s-a încălcat în mod flagrant articolul 6 al Convenției CEDO, dreptul la un proces echitabil. S-a încălcat orice drept al acuzaților de a se apăra, în instanță au fost prezentate probe obținute în mod ilegal, probe secrete, la care nici acuzatul, nici apărarea acestuia nu aveau acces. S-a pus în practică acel câmp tactic menționat cu nonșalanță de un general al SRI, Dumitru Dumbravă, într-un interviu din 2015. Serviciile secrete au făcut atât urmărirea penală, au coordonat-o, dar s-au asigurat și că oamenii vor fi condamnați prin protocoalele secrete semnate cu instanțele. Sunt zeci de cazuri, judecători curajoși, asociațiile magistraților, chiar și procurori, care au ieșit public și au devoalat aceste practici. Mai puteți să îmi dați un exemplu de țară europeană în care există astfel de protocoale secrete? Mai există în vreun stat al UE o asemenea cârdășie între ofițeri ai serviciilor secrete și magistrați, care scapă oricărui control legal sau democratic? Aduc aceste realități aminte de o țară membră a UE sau o țară din trecutul negru al Uniunii Sovietice?

2.​ Poliția politică prin supravegherea în masă a populației. Urmare a dezvăluirilor publice făcute de mine în luna septembrie 2017, Comisia de control a SRI din Parlamentul României a început o amplă investigație cu privire la practicile de poliție politică întâmplate în România.

Pe 3 octombrie 2018 a fost prezentat un prim raport. Acesta arată o realitatea crudă, pe care nici nu îndrăzneam să o gândim. Se vorbește în raport de peste 311.000 de mandate de interceptare emise în perioada 2005-2016.

Există cazuri publice de mandate pe care erau interceptate și 80 de persoane. Raportul mai arată că, din verificările efectuate, media ar fi de 20 de persoane pe un singur mandat, rezultând de aici că unui număr de 6 milioane de români li s-au restrâns drepturile în această perioadă, vorbim de mai mult de 2/3 din populația activă a României. Nu uitați că 5 milioane de români se află astăzi în alte state ale UE. Și vreau să vă mai dau o veste proastă. Pe aceste mandate s-au aflat nu doar cetățeni români, dar și foarte mulți cetățeni europeni. Aceste cifre vă dau imaginea unui stat membru al UE sau de o situație care seamănă mai mult cu timpurile fostei Securități?

3.​ Șantajul și presiunile la care sunt supuși judecătorii. Am venit astăzi aici, în fața dvs., ca avocat al miilor de magistrați onești din România. Potrivit datelor furnizate de inspecția judiciară, în perioada ianuarie 2014 - iulie 2018 Direcția Națională Anticorupție a soluționat 1965 de cauze privind 3420 magistrați, 2.193 judecători și 1227 procurori.

Este vorba de un act grav de presiune și șantaj asupra judecătorilor. Cum credeți că merge un român acuzat de DNA în fața unui judecător știind că acesta poartă în spatele său o grea povară, un dosar, cu care este ținut ca într-un laț, de o acuzație formulată de DNA?

Acum câteva zile, un curajos judecător militar român, Constantin Udrea, care, între noi fie vorba, nu este acuzat de vreo faptă penală....încă, a avut curajul să iasă public și să vorbească de procurori acoperiți ai serviciilor secrete (lucru ilegal), de intervenții în dosare din partea celor de DNA sau de la SRI, de probe secrete arătate doar judecătorilor, de presiunile constante la care sunt supuși aceștia.

La căderea lui Ceaușescu, românii nu credeau că vor mai apuca timpurile în care libertatea lor va sta la mâna unor structuri secrete.

Vă sună toate aceste lucruri a justiție europeană sau vă aduc aminte mai degrabă de tribunalele populare din anii 50 si din timpul gulag-ului?

Ca ofițer de informații, am fost pregătit să lupt împotriva terorismului care poate afecta România și celelalte state aliate și partenere din UE. Niciodată nu am crezut că va trebui să lupt împotriva terorismului făcut de unele instituții împotriva compatrioților mei.

Toate aceste lucruri s-au petrecut din 2009 încoace. Unde a fost UE în acest timp? Unde au fost domnii Juncker și Timmermans? Cum i-au apărat instituțiile europene pe români în toți acești ani? În toate rapoartele MCV făcute cu privire la România, chiar nimeni nu a apucat să deschidă un televizor sau site-urile online din țara mea în ultimii 3 ani? Nimeni nu a văzut documentele, dezvăluirile și probele prezentate? Ambasadele statelor europene la București nu au cablu tv și internet?

Nu vreau să merg până la a acuza o serie de funcționari europeni că au știut, acoperit, că au fost complici la aceste lucruri. Cu siguranță că mașina de propagandă a lui Coldea și Kovesi a lucrat și la Bruxelles, prin manipulări, prin folosirea unor cozi de topor ca Monica Macovei, fost procuror comunist, care cunoștea atât de bine aceste practici încă dinainte de 1989.

Dar pot să mă întreb și pot să va întreb: principiile de libertate și democrație care ne-au unit pot fi călcate în picioare?

Sper că nu și sper că România și românii vor fi, într-o zi, liberi."