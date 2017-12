Daniel Georgescu a pierdut procesul cu ANI

12:51:05 / 29 Martie 2015

M I L 0 G U . S A. G E O R G E S C U * D A N I E L .

Cand a fost pus director la canale navigabile TALANU marele ospatar care oparea comandantii cu cafeaua de indemanos ce era si umbla numai muci, a promis ca va mari salariile la acn si ca daca nu i se aproba va face greva foamei pe balcon la constantinescu ca e nasu-sau si cand colo ce sa vezi fura acn cat poate si as-i face vila la slava rusa cu oamenii din acn in timpil programului ca vorba aia finu nanora cu nota 4 la bac are salariu 4 500 de lei si restu ingineri si altii 1200 oamenilor astia de ce nu merg pe la gherle sau aiud sa faca si ei o facultate toti si nasu cu finu si cu finu si la mai mare ca dnaul abia sia intrat in mana .