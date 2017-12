Daniel Mureşan s-a transferat în Portugalia

După Timuszin Schuch, care va evolua din acest sezon la campioana Ungariei, MKB Veszprem, campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, s-a despărţit de un alt jucător. Interul dreapta Daniel Mureşan (25 ani) a ales să părăsească Constanţa după patru ani, perioadă în care a cucerit trei titluri naţionale şi o Cupă a României, dorindu-şi o nouă promovare. Mureşan a semnat un contract pe două sezoane cu Sporting Lisabona, echipă care în 2010 câştiga Cupa Challenge. „Am avut oferte şi din Germania şi Franţa, dar am considerat că Portugalia mi se potriveşte mai bine. Cei de la Sporting m-au dorit de mai multă vreme, iar acum discuţiile s-au finalizat. Mi-aş fi dorit să rămân şi la Constanţa, diferenţa dintre contractul propus de HCM şi cel de la Sporting nu era mare, dar consider că era momentul să plec la un club din străinătate. Cred că este un pas înainte. Le transmit tuturor celor de la HCM mult succes în noua stagiune, să câştige tot pe plan intern şi să ajungă cât mai sus în Liga Campionilor“, a declarat Daniel Mureşan. „Din noiembrie am tot încercat să îi prelungim contractul, dar pretenţiile lui au fost exagerate. Aş fi vrut să continue pentru că ajunsese la un alt nivel după cei patru ani petrecuţi la Constanţa. A ales însă câţiva bani în plus. Măcar dacă ar fi mers într-un campionat puternic. Aşa, cred că într-un an va fi istorie pentru echipa naţională“, a afirmat directorul executiv Nurhan Ali.

STAMATE ŞI SABOU CONTINUĂ CU HCM. Aflaţi la final de contract cu HCM Constanţa, interul stânga Alexandru Stamate şi extrema stângă Alexandru Sabou, au semnat noi contracte valabile pentru următoarele două sezoane. De asemenea, extrema George Buricea este foarte aproape de prelungirea angajamentului cu campioana României. În schimb, conducerea clubului a renunţat la serviciile lui Silviu Băiceanu, Florin Nicolae, Alexandru Dimache şi Răzvan Enescu. „Băiceanu rămâne un talent uriaş al handbalului românesc, dar din cauza accidentărilor nu cred că mai poate face handbal de performanţă. Avem în vedere achiziţionarea a doi jucători din România. La cererea preşedintelui Nicuşor Constantinescu vrem să aducem la Constanţa şi doi jucători de foarte mare valoare. Vom vedea însă în ce condiţii am putea să-i transferăm“, a precizat Nurhan Ali.

TRAGERE LA SORŢI ÎN LIGA CAMPIONILOR. Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a anunţat că pe 28 iunie va avea loc tragerea la sorţi a grupelor sezonului 2011-2012 în Velux EHF Champions League. Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, va fi în urna a treia, alături de vicecampioanele Spaniei şi Germaniei, Ciudad Real şi THW Kiel, dar şi de campioana Elveţiei, Kadetten Schaffhausen. O zi mai devreme, pe 27 iunie, la Viena, va avea loc tragerea la sorţi a turneelor de calificare. Cinci cluburi, BM Valladolid (Spania), Rhein-Neckar Lowen (Germania), Dunkerque HB Grand Littoral (Franţa), Skjern Handball A/S (Danemarca) şi KS Vive Targi Kielce (Polonia) au depus cerere pentru un wild-card. În schimb, campioana Italiei, H.C. Conversano şi campioana Muntenegrului, HC Mojkovac, nu au depus cererea de înscriere în Velux EHF Champions League.