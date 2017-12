Daniel Radcliffe ar fi putut să nu fie Harry Potter

Tânărul actor britanic Daniel Radcliffe era cât pe ce să rateze rolul lui Harry Potter, iar Sean Connery putea să nu fie niciodată James Bond. Interpretul lui Harry Potter a fost pe punctul de a nu fi cel mai rentabil magician din istorie, întrucât William Moseley, cunoscut pentru prestaţia din altă serie de renume, ”The Chronicles of Narnia / Cronicile din Narnia”, fusese indicat înainte pentru rol. Există şi alte exemple de poveşti fericite sau nefericite de casting, care au schimbat vieţi de actori. Printre revelaţiile anului se numără Sam Worthington, actorul principal din ”Avatar”, până atunci prea puţin cunoscut marelui public. A ajuns în această postură după Matt Damon. Producătorii mizaseră la început pe actorul mai celebru, care era angajat în acea vreme în turnarea altui film.

Şi alţi actori au căpătat din întâmplare rolul vieţii lor, cum ar fi Harrison Ford, căruia i s-a cerut să dea doar replica actorilor în timpul castingului pentru ”Star Wars / Războiul Stelelor”. În cele din urmă, a obţinut rolul Han Solo, cu care s-a lansat în carieră. Alţi actori au fost inspiraţi când au refuzat nişte roluri. Este cazul actriţei Nicole Kidman, aleasă pentru a o interpreta pe Catwoman în filmul cu acelaşi nume. Nu prea convinsă de scenariu, a refuzat, lăsându-i loc lui Halle Berry, care a semnat astfel cea mai nefericită performanţă din cariera ei şi care a fost desemnată cea mai proastă actriţă în 2005. Mai există şi unii care au devenit actori din întâmplare sau în lipsă de altceva. De exemplu, George Clooney a ajuns întâmplător la comedie, după ce a încercat să fie jucător profesionist de baseball. Alţii au fost omul potrivit la locul potrivit: John Wayne, care făcea parte din personalul auxiliar de la studiourile Fox, când a fost remarcat de regizorul John Ford sau actriţa Yahima Torres alias ”Venus Neagră”, descoperită de regizorul Abdellatif Kechiche pe stradă.

John Travolta în ”Forrest Gump”, Will Smith în ”Matrix” sau Sean Connery alias Gandalf... Alegeri care par acum curioase, dar care ar fi putut deveni realitate. John Travolta a refuzat rolul Forrest Gump, trecând astfel pe lângă un rol mare, iar Tom Hanks a şi câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor. Alţi actori nu numai că au refuzat roluri mari, dar au şi făcut opţiuni nefericite. Este cazul lui Richard Gere, care nu a fost convins să joace în seria ”Die Hard / Greu de ucis”, în ”Traffic” sau în ”Wall Street”. Tot în seria alegerilor proaste se numără şi cei care citesc într-un mod nepotrivit scenariul şi-l interpretează greşit: Daryl Hannah a considerat că scenariul ”Pretty Woman” e degradant pentru femei, Lindsay Lohan nu a văzut niciun potenţial comercial în ”Very Bad Trip”, iar Sean Connery a refuzat rolul Gandalf, afirmând că nu a înţeles scenariul ”Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor”, chiar şi după mai multe lecturi.

În jungla hollywoodiană nu există doar opţiunea personală a actorilor pentru un rol sau altul. În ”Fight Club”, producătorii s-au hotărât în cele din urmă pentru Brad Pitt, deşi fusese ales mai întâi Russell Crowe, iar Francis Ford Coppola a forţat alegerea unui actor nou, Al Pacino, în locul lui Robert Redford, în ”Godfather / Naşul”. Mai există şi situaţia în care sunt reunite toate condiţiile ca un actor să joace un rol, dar întotdeauna poate apărea o surpriză. După ce a câştigat Oscarul pentru rolul din ”The Hours / Orele”, Nicole Kidnam era încântată să colaboreze din nou cu Stephen Daldry, în ”The Reader”, însă a trebuit să abandoneze proiectul, din cauza sarcinii, iar rolul i-a revenit lui Kate Winslet, care a câştigat apoi premiul Oscar.