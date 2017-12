Daniel Radcliffe, gol în “Harry Potter and the Deathly Hallows”

Interpretul vrăjitorului Harry Potter din celebra serie de filme a declarat recent că va apărea gol într-o scenă din “Harry Potter and the Deathly Hallows”, peliculă ce va fi lansată în noiembrie 2010, în două părţi. Daniel Radcliffe a declarat, într-un interviu acordat revistei “Entertainment Weekly”, că nu a fost sigur ce vrea să însemne faptul că i s-a spus că va apărea fără pantaloni într-o scenă din film: “La început am crezut că voi avea pantaloni. Se pare că nu!”. Cu toate acestea, actorul spune că nu se teme de reacţia fanilor în momentul în care îl vor vedea gol pe ecran.

Daniel Radcliffe, în vîrstă de 19 ani, a mai spus că nu a avut niciodată prea mult noroc în ceea ce priveşte relaţiile cu femeile. “Cînd vine vorba de femei, mă gîndesc mereu: uită-te la ele pînă te vor observa şi speră la ce e mai bun!”, a declarat actorul. Daniel Radcliffe a mai jucat nud, în piesa “Equus” de Peter Shaffer, pe scena de teatru londoneză. Rolul foarte controversat, care implică scene de nuditate, a fost foarte lăudat de criticii britanici şi va fi reluat pe Broadway, în septembrie. Este pentru prima dată cînd piesa de teatru se joacă pe Broadway de la prima sa punere în scenă americană, în 1974. În 1975, “Equus” a fost recompensată cu un premiu Tony.

Cel de-al şaselea lungmetraj din seria aventurilor lui Harry Potter, “Harry Potter şi Prinţul Semipur”, urmează să fie lansat pe 17 iulie 2009 şi este regizat de David Yates. Filmul îi are în distribuţie pe actorii Daniel Radcliffe, Emma Watson şi Rupert Grint, care îşi vor relua rolurile graţie cărora au devenit celebri. Cartea “Harry Potter and the Deathly Hallows”, cel de-al şaptelea şi ultimul roman al seriei scrise de J. K. Rowling, a fost publicată în iulie 2007. Cărţile seriei s-au vîndut în aproximativ 400 de milioane de exemplare la nivel mondial, fiind traduse în peste 60 de limbi. Partea a cincea a francizei, “Harry Potter şi Ordinul Phoenix”, a avut încasări la nivel mondial de 469 de milioane de lire sterline. Filmul a ocupat locul întîi în box office-ul britanic din 2007, după ce a obţinut cîştiguri de 49 de milioane de lire sterline.