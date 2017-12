Daniel Radcliffe îşi doreşte să devină regizor de film

Deţinătorul rolului principal din seria Harry Potter se gîndeşte serios să devină regizor de film, fiind abordat, în acest sens, de mai mulţi producători. Daniel Radcliffe, care acum face furori pe marile ecrane cu ”Harry Potter and the Half-Blood Prince / Harry Potter şi Prinţul Semipur” mai are de terminat filmările cele două părţi din ”Harry Potter and the Deathly Hallows / Harry Potter şi Talismanele Morţii”, pentru a scăpa pentru totdeauna de cicatricea celebrului erou. Chiar producătorul David Barron, implicat în realizarea seriei Potter, i-a dat primele sfaturi lui Daniel Radcliffe în ceea ce priveşte debutul său în regie. ”Daniel a povestit mai multor prieteni că este în căutarea unui proiect pe care să îl regizeze cînd se va desprinde de Harry Potter”, a declarat o sursă pentru cotidianul britanic ”The Sun”. Potrivit aceleeaşi surse, tînărul actor a fost abordat de mai mulţi producători. ”Ar dori să regizeze ceva întunecat şi cu mare impact emoţional. David Barron îi dă sfaturi despre cum să facă acest lucru”. Daniel Radcliffe ar putea debuta în regia de film cu un videoclip.