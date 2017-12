Actorul britanic Daniel Radcliffe, starul francizei “Harry Potter”, va reveni pe Broadway, la începutul anului 2011, cu un rol în musicalul “How to Succeed in Business Without Really Trying”, au anunţat, joi, producătorii acestui spectacol. Actorul britanic în vârstă de 20 de ani a debutat pe Broadway în 2008, cu un rol în piesa de teatru “Equus”, pentru care a fost lăudat de criticii de specialitate. De această dată, Daniel Radcliffe revine pe Broadway cu rolul J. Pierrepont Finch, într-un musical inspirat din romanul satiric omonim scris de Shepherd Mead. Musicalul prezintă povestea lui Finch, un tânăr spălător de ferestre, care urmează principiile citite într-o carte despre motivaţia personală şi începe să avanseze în carieră, ajungând vicepreşedintele unei companii de publicitate. Acest musical, laureat cu premiile Tony şi Pulitzer, a fost pus pentru prima oară în scenă pe Broadway în anul 1961.

Daniel Radcliffe participă în prezent la filmările pentru al optulea şi ultim film din seria “Harry Potter”, inspirat din romanele autoarei J. K. Rowling. Al şaptelea film al seriei, “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I / Harry Potter şi Talismanele Morţii 1”, va fi lansat pe 19 noiembrie, în timp ce partea a doua are programată premiera pe 15 iulie 2011. Cele şapte volume ale seriei “Harry Potter” au fost traduse în peste 67 de limbi. Cărţile au fost vândute în peste 400 de milioane de exemplare, în peste 200 de ţări. Adaptările pentru marele ecran ale acestor volume au generat încasări de peste 5,4 miliarde de dolari pe plan mondial.