Daniel von Bargen s-a împuşcat în cap

Actorul Daniel von Bargen, celebru pentru apariţiile sale în seriale de succes precum „Seinfeld” sau „Malcolm in the Middle”, a fost spitalizat, luni, după ce a încercat să se sinucidă împuşcându-se în cap, au anunţat autorităţile americane din Cincinnati. Daniel Von Bargen, în vârstă de 61 de ani, a sunat la serviciile de urgenţă din Montgomery, Ohio, statul Cincinnati, luni, spunându-le că s-a împuşcat în tâmplă cu un pistol de calibrul 38, în locuinţa sa, şi că nu poate deschide ochiul stâng. „M-am împuşcat în cap şi am nevoie de ajutor”, a spus Daniel Von Bargen. Actorul i-a spus dispecerului de la serviciile de urgenţă că este bolnav de diabet şi că avea o programare în aceeaşi zi la spital, pentru a i se amputa mai multe degete de la picioare. „Trebuia să merg la spital azi, dar nu voiam”, a spus Von Bargen. Ofiţerii de poliţie care au răspuns apelului de urgenţă, alături de paramedici, i-au spus actorului să ţină mâinile la vedere, întrebându-l totodată dacă mai are alte arme în casă. Poliţiştii l-au descris drept foarte cooperant. Daniel Von Bargen a fost internat la Bethesda North Hospital, unde a fost stabilizat şi ulterior transportat cu elicopterul la Spitalul universitar TriHealth. Miercuri nu se ştia nimic despre starea de sănătate a actorului. Întrebaţi de presă, reprezentanţii spitalului au spus că nu au niciun pacient cu numele acestuia. Nici rudele acestuia nu ştiau nimic despre acesta.

Actorul a jucat rolul domnului Kruger, şeful personajului George Constanza, rol interpretat de Jason Alexander, în mai multe episoade din serialul „Seinfeld”, şi pe cel al comandantului Spangler din „Malcolm in the Middle”.