Daniela Nane îşi vinde verighetele pe internet

Daniela Nane este o actriţă cunoscută, ea interpretînd roluri de succes atît în spectacole de teatru, cît şi în producţii cinematografice. Cu toate acestea, artista a ştiut să păstreze departe de ochii lumii viaţa sa personală, în favoarea proiectelor profesionale. Fanii Danielei Nane vor constata cu surprindere că îşi pot achiziţiona online, de pe site-ul www.precious.ro, atît verigheta artistei, cît şi a primului său soţ, Viorel Popa, de care aceasta a divorţat în 2002, la preţul de 10.000 de lei. „Mi se par cele mai frumoase inele pe care le-am văzut vreodată la un cuplu. Îmi doresc ca splendoarea lor, împreună cu iubirea divină, să-ţi aducă bucurie profundă! Le-am luat ca să le port o viaţă. Sper ca menirea lor să se împlinească prin tine”, îi transmite vedeta celui care va cumpăra cele două inele de nuntă.

Inelul de nuntă al Danielei are încrustat un diamant, iar ambele verighete sînt din aur de 24 de karate. Cele două inele pot fi achiziţionate şi separat, cel care i-a aparţinut artistei la preţul de 7.000 de lei, iar cel al lui Viorel Popa pentru suma de 3.000 de lei.

Fanii actriţei mai pot achiziţiona, de pe acelaşi site, şi un ursuleţ de pluş, pe care Daniela i l-a oferit băiatului său, Codrin, atunci cînd i-a apărut primul dinţişor. „N-a apucat s-o roadă, însă îi plăcea s-o privească şi s-o arate cu degeţelul, zîmbind. Sper să aducă bucurie oricărui alt copil, indiferent că are doi sau 90 de ani...\", spune Daniela Nane. Jucăria din pluş poate fi cumpărată la preţul de 200 de lei. În schimbul sumei de 150 de lei, artista este dispusă să renunţe şi la fotografia care i-a adus cele mai multe castinguri. Cel care o va achiziţiona va beneficia şi de autograful Danielei.