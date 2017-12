Daniela Sofronie se pregăteşte de revenirea în sală

Medaliată cu aur şi argint la Jocurile Olimpice de la Atena, în 2004, Daniela Sofronie nu poate sta departe de gimastică. După ce la sfârşitul lunii iunie a trecut prin emoţiile susţinerii Lucrării de Licenţă, fosta gimnastă îşi pregăteşte revenirea în sală, de această dată din postura de antrenor, fiind absolventă, cu nota 10, a Facultăţii de Educaţie fizică şi Sport din cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa. „Pot să spun că am încheiat o nouă etapă din viaţa mea. Vor urma şi altele. Sunt mulţumită de ce am obţinut până acum. Sper să urmeze şi alte realizări”, a spus Sofronie, care speră să-şi urmeze visul de a forma viitori campioni pentru România, şi nu pentru alte ţări: „Nu mă văd în postura de a fi foarte departe de casă. Tatăl meu este foarte bolnav şi trebuie să fiu în preajma lui în această perioadă. Nu aş putea să fiu în altă ţară ştiind că el este acasă şi are nevoie de mine. M-am străduit cât am putut la licenţă, iar rezultatul a fost unul bun. Sper să revin în sală şi să antrenez, dar în Constanţa. De când m-am lăsat de gimnastică am ştiut că asta este calea pe care trebuie să o apuc şi sper să revin cât mai curând”. Fosta sportivă are nevoie de patru ani de practică în sală pentru a obţine titularizarea. Până atunci, Daniela Sofronie speră ca gimnastica constănţeană să revină acolo unde generaţia ei şi a Cătălinei Ponor au lăsat-o. „Gimnastica constănţeană a suferit un recul. Nu ai cum să scoţi campioane pe bandă. Sunt fetiţe bune la club, care promit, dar ele sunt încă micuţe. Mai avem de aşteptat. A fost o pauză între generaţia mea şi ceea ce va veni din urmă. Să sperăm că nu va dura foarte mult”, a spus Sofronie, care spune că este nevoie de timp şi pentru lotul olimpic feminin. „Eu le sunt foarte recunoscătoare doamnei Mariana Bitang şi domnului Octavian Bellu pentru ce au făcut pentru mine. Îmi doresc şi sper să avem în continuare rezultate foarte bune şi la nivel de lot, dar este nevoie de timp. Şi noi am trecut prin acest proces. Am fost o generaţie nouă, pentru care rezultatele nu au venit imediat. Dar am avut răbdare şi a meritat”, a explicat Daniela. În vârstă de 22 de ani, fosta sportivă continuă să îşi petreacă timpul liber la fel cum o făcea şi atunci când era în cantonament la Deva. „Îmi place să citesc şi să mă plimb. Acestea sunt cam singurele activităţi pe care le am. Nu îmi place să ies în club. M-au mai invitat prietenii, dar nu este de mine”, a încheiat Sofronie.