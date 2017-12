Danis Tanović a câştigat Premiul MEDIA pe anul 2014

Regizorul bosniac Danis Tanović este câştigătorul premiului MEDIA al Uniunii Europene pe anul 2014. Acest premiu este decernat celui mai bun nou proiect cinematografic, care are potenţialul de a avea succes la public, eligibil pentru finanţare în cadrul programului MEDIA al UE destinat cinematografiei. Distincţia îi va fi înmânată regizorului danez de Androulla Vassiliou, comisarul european pentru Educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, cu ocazia Festivalului de Film de la Cannes, pe 17 mai. Danis Tanović va împărţi acest premiu cu scenaristul Predrag Kojovic şi cu producătorul Amra Baksic Camo, pentru filmul „What Are You Looking At?”. Acest lungmetraj spune povestea unui erou de război care trăieşte în exil, dar decide să se întoarcă în Sarajevo, după 20 de ani, pentru a-l ajuta pe fratele său, Jasmin, implicat într-un conflict cu Keke, fratele principalului mafiot din oraş. Premiul UE MEDIA a fost decernat în 2012 cineastului iranian Asghar Farhadi, iar în 2013, regizorului danez Thomas Vinterberg.

Danis Tanović, născut pe 20 februarie 1969, este un regizor şi scenarist bosniac. A devenit celebru după ce a regizat şi scris scenariul pentru filmul „No Man's Land” din 2001, care a fost recompensat cu premiul Oscar în acel an la categoria Cel mai bun film străin. Considerat unul dintre cei mai buni cineaşti bosniaci din generaţia sa, Danis Tanović este foarte apreciat de criticii de specialitate pentru filmele sale. În 2003, Danis Tanović a fost membru al juriului de la Festivalul de Film de la Cannes. Printre cele mai recente filme ale sale se numără „Triage” din 2009, cu Colin Farrell, Paz Vega şi Christopher Lee, şi „Cirkus Columbia” din 2010, cu Miki Manojlovic şi Mira Furlan.