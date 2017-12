Dannii Minogue a născut un băieţel

Cântăreaţa australiană Dannii Minogue a devenit pentru prima oară mamă, după ce a adus pe lume un băieţel, luni, în oraşul ei natal, Melbourne. Micuţul a primit numele de Ethan Edward Smith. Cântăreaţa şi partenerul ei de viaţă, jucătorul de rugby Kris Smith, au anunţat în luna ianuarie că vor deveni părinţi în această vară. Sora mai mare a cântăreţei Dannii Minogue, starul pop Kylie Minogue, care se află în turneu mondial de promovare a celui mai recent album de studio al ei, lansat în urmă cu câteva zile, va merge în Australia pentru a-şi cunoaşte nepoţelul.

Dannii Minogue a devenit cunoscută încă de la vârsta de 11 ani, graţie emisiunii de televiziune australiane Young Talent Time. A jucat apoi în serialul ”Home and Away” şi în lungmetrajul ”Secrets”. Dannii Minogue s-a lansat apoi în muzică, albumul ei de debut apărând în 1991. În februarie 2007, Dannii Minogue a făcut parte din juriul emisiunii concurs Australia\'s Got Talent, însă popularitatea ei a crescut uimitor după ce a devenit membru al juriului emisiunii de televiziune The X Factor din Marea Britanie, care înregistrează cote de audienţă extrem de ridicate.