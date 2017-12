Dannii Minogue şi Simon Cowell au fost amanţi

Veste uimitoare pentru fanii lui Simon Cowell. Mogulul muzicii, producătorul Simon Cowell a trăit o poveste de dragoste cu nimeni alta decât Dannii Minogue. Vestea a fost confirmată de publicistul starului, Max Clifford. ”Da, a avut o relaţie cu Dannii. Toată lumea care îl cunoaşte pe Simon ştie că el îşi păstrează ascunsă viaţa privată, cât mai mult posibil. Dar este adevărat”, a declarat reprezentantul lui Simon Cowell. Cei doi ar fi fost cuplaţi în anul 2008, dar la vremea respectivă au negat vehement zvonurile.

Noua dezvăluire se pare că nu a picat tocmai bine pentru Dannii Minogue, în vârstă de 40 de ani, care recent s-a despărţit de tatăl copilului ei, Kris Smith. În plus, acum planează îndoieli asupra meritelor care au propulsat-o pe Danni Minogue în postura de jurat în emisiunea X Factor, alături de Simon Cowell, între 2007 şi 2010. În scandal a fost implicată şi Sharon Osbourne, care făcea la rândul său parte din echipa de juraţi, dar având o relaţie tensionată cu Danni Minogue, a fost nevoită să părăsească emisiunea, în 2008. Cum Danni Minogue avea pile la producător, abia acum Sharon Osbourne a înţeles dedesubturile deciziei de a o înlătura din emisiune. ”Nu am plecat din emisiune pentru că Simon şi Danni se culcau împreună, ci pentru că Danni devenise de nesuportat. Se credea şefă şi se purta urât nu numai cu noi, ci şi cu producătorii”, a explicat Sharon Osbourne. În plus, aceasta l-a dat de gol pe Simon Cowell că avea relaţii cu alte două femei, în timp ce era logodit în mod oficial cu Mezhgan Hussainy.

Lui Simon Cowell îi sunt atribuite şi idile cu modelul Jasmine Lennard şi make-up artistul Julia Carta. Nu este de mirare că imediat ce aceste informaţii au ajuns în presă, Mezhgan Hussainy a rupt logodna. Deocamdată, aceasta rămâne în casa cuplului, estimată la câteva milioane de lire sterline.