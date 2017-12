Danny DeVito are stea

Actorul american Danny DeVito, deţinător a nouă premii din industria cinematografică şi a 27 de nominalizări, a fost în sfârşit recompensat cu o stea pe celebrul Bulevard al Faimei din Hollywood. Actorul american, în vârstă de 66 de ani, care îşi împarte timpul între filmul de lungmetraj şi cel pentru televiziune, a primit cea de-a 2445-a stea de pe Bulevardul Faimei. ”Întrebarea este următoarea: o duc acasă sau o las aici?”, a glumit Danny DeVito pe seama noii sale stele. ”Aş putea să mă instalez în acest magazin de alături şi să vin în fiecare zi să o lustruiesc”, a adăugat acesta. Actorul a salutat în stilul său tradiţia ce impune ca persoana recompensată să fie prima care păşeşte pe stea, descălţându-se de pantof şi ciorap pentru a pune piciorul gol pe preţioasa placă. La ceremonie au mai asistat soţia actorului, actriţa Rhea Perlman şi cei trei copii ai lor, Lucy de 28 de ani, Grace, de 26 ani şi Jacob, de 23 de ani.

Născut pe 17 noiembrie 1944, într-o localitate din statul New Jersery, situat în estul SUA, Danny DeVito s-a făcut remarcat în numeroase filme, cum ar fi serialul ”Taxi”, pentru care a fost recompensat cu Globul de Aur, în anul 1980, pentru cel mai bun actor de serial într-un rol secundar şi premiul Emmy în 1981, ”One Flew Over the Cuckoo\'s Nest / Zbor deasupra unui cuib de cuci”, ”L.A. Confidential”, ”Twins / Gemenii”, ”Batman Returns / Batman Revine”, ”Hoffa”. De asemenea, a fost producător pentru pelicule celebre, ca ”Erin Brocovich”, ”Gattaca”, ”Pulp Fiction” ori ca regizor, ”Death to Smoochy / Ucideţi-l pe Smoochy!”, ”Matilda”, ”Hoffa”, ”War of the Roses / Războiul rozelor”, pentru care a fost nominalizat la premiul Ursul de Aur, la Festivalul de Film de la Berlin. În 2001, Danny DeVito a fost nominalizat la premiile Oscar şi BAFTA, în calitate de producător al filmului “Erin Brockovic”, iar în 1993, a fost nominalizat din nou la Ursul de Aur, pentru “Hoffa”.