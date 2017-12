Dansul avioanelor, la Tuzla!

SHOW Aeroportul Internaţional Tuzla a fost un adevărat furnicar sâmbătă, de Ziua Aviaţiei. Într-o atmosferă care aducea aminte de bâlciurile de altădată, aproape 5.000 de constănţeni şi turişti au urmărit un spectacol aviatic de neuitat, intitulat „Aeromania 2014” şi pus la dispoziţie de Regional Air Services - Aerodrom Tuzla. Show-ul a fost total, iar cei mai buni piloţi de aviaţie, români şi străini, au încântat publicul cu numere spectaculoase de acrobaţie la viteze de 450 km/h. De departe, vedeta de anul acesta a fost multiplul campion mondial şi recordman lituanian Jurgis Kairys, care a efectuat manevre riscante, pe care puțini piloţi în lume le pot face, precum Roata lui Kairys şi Micul Loop. De asemenea, el este primul pilot care a reuşit să execute o mişcare specifică avioanelor de vînătoare cu un avion cu elice. Kayris şi-a asigurat locul de favorit al publicului cu ajutorul avionului pe care l-a proiectat singur, numit „Juka“, cu care a desenat literalmente pe cer. Punctul său forte a fost acrobaţia freestyle, care i-a permis să exploreze noi posibilităţi de zbor şi care pune la încercare de fiecare dată rezistenţa lui şi a aeronavei. Între două numere acrobatice, multiplul campion mondial a demonstrat că ştie şi româneşte. Cu ajutorul staţiei de la bordul avionului şi al turnului de control, Jurgis Kairys a recitat, spre deliciul publicului, poezia „Căţeluş cu părul creţ”. „Este poezia mea favorită în limba română. De altfel, în afară de această poezie şi de „bună ziua“, nici nu ştiu alte cuvinte în româneşte. Dar nici nu este important acest lucru, ci doar ca publicul să se bucure de numerele mele”, a declarat, pentru „Telegraf”, celebrul pilot. Jurgis Kairys a afirmat că prima dată când a venit în România a fost în 1985, la un concurs, iar de atunci este nelipsit la spectacolele organizate în ţara noastră. „Toată lumea mă întreabă dacă îmi place România. Evident că da. Dar pe mine mă interesează întreaga lume. Am văzut că românii gustă din plin ceea ce ofer eu şi aparatul meu şi de aceea îi iubesc. Îi simt foarte aproape”, a spus Kairys, care a schimbat direcţia discuţiei aşa cum execută un viraj brusc. „Eu sunt născut în Siberia şi mă doare când văd ceea ce întâmplă în Ucraina, unde mor oameni nevinovaţi. Sunt extrem de dezamăgit de ruşi şi cred că ar trebui ca cineva să fie tras la răspundere pentru toate faptele rele”, a conchis lituanianul.

„VÂNĂTOARE TÂLHĂREASCĂ” După demonstrația lui Kairys, Iakerii acrobaţi români au fost nevoiți să țină ștacheta ridicată în fața publicului numeros. Ca element inedit, echipa românească formată din Dan Ştefănescu, Ioan Postolache şi Dan Conderman a reeditat succesul din anii trecuţi. În încheierea programului, cei trei au asigurat un moment de acrobaţie cu totul deosebit alături de Jurgis Kairys, celebrul număr intitulat „Air Bandits” - o „vânătoare tâlhărească” de avioane între români şi pilotul lituanian. Spectacolul pe cer a fost completat de MiG-urile românești, care au demonstrat că rămân încă principala forță de luptă aeriană a armatei române. După MiG-urile 21 Lancer, piloții elicopterelor Puma au încântat, la rândul lor, publicul. O altă pată de culoare la „Aeromania 2014“ a fost prezenţa artistului Mihai Mărgineanu, el însuși pilot de avioane. În afara demonstraţiilor aviatice, spectatorii prezenţi la Tuzla au mai urmărit o paradă a aeronavelor Regional Air Services și lansări de paraşutişti - coordonate de familia Costandache, Cristina şi Adrian, ambii instructori de paraşutism, cu mii de salturi la activ. Punctul culminant al evenimentului a fost zborul acrobatic la apus cu Yak 52, cu efecte pirotehnice (artificii pe aripile avioanelor) și „bombe” la sol.

Cu un ochi la Kairys, cu altul la „bătrâna Dacie”

„Aeromania 2014“ nu a însemnat doar jonglerii aeriene, ci şi multă muzică bună, oferită de Mihai Mărgineanu şi formațiile Taxi și Vița de Vie. În plus, publicul a putut admira o impresionantă colecţie de mașini de epocă. Deşi în cadrul expoziţiei erau diverse modele de Cadillac, Ford sau Opel, printre veteranele cu patru roţi s-au numărat şi bătrânele noastre Dacii, care au avut mare lipici la public. Printre expozanţi a fost şi Ionuţ Duţu, din Călăraşi, care a prezentat publicului o maşină Dacia 1.300 din 1975, care se afla într-o stare excepţională. Fără pic de rugină şi bine lustruită, venerabila Dacie a atras toate privirile trecătorilor, mai ales că pe ea stăteau, cu fală, două trofee care atestau faptul că maşina s-a clasat pe primul loc în concursuri de frumuseţe. Proprietarul autoturismului ne-a povestit despre dragostea sa pentru Daciile vechi. „Maşina am cumpărat-o în urmă cu patru ani de la un bătrânel, care a plâns când s-a despărţit de ea. Am dat 4.500 de lei pe maşină şi am restaurat-o piesă cu piesă”, a afirmat Ionuţ Duţu. „Nu plătesc impozit decât o lună pe an, pentru că este un autovehicul istoric”, a dezvăluit el, precizând că toate piesele de pe maşină sunt originale, inclusiv jantele Dunlop. „În afară de aceasta, mai am încă două acasă. Cu toate trei circul şi mă bucur de fiecare clipă petrecută cu ele”, a conchis călărăşeanul.

Afluenţă de VIP-uri

Printre cei aproape 5.000 de spectatori prezenţi la „Aeromania 2014” s-au aflat şi câteva personalităţi. Printre acestea şi chestorul Senatului, Nicolae Moga. „Trebuie să recunoaştem faptul că este un show foarte apreciat de tânăra generaţie, şi nu numai. Simţi cum creşte nivelul adrenalinei deşi eşti la sol, în siguranţă. Nu pot decât să-mi închipui ce simt piloţii acolo sus, în timp ce efectuează mişcări tot mai periculoase. Sporturile extreme câştigă tot mai mulţi admiratori şi practicanţi, astfel încât şi noi trebuie să le tratăm cu atenţie şi să determinăm organizarea cât mai multor evenimente de acest gen pe litoral”, a spus senatorul. O altă prezenţă importantă a fost şi cea a vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism, Mirela Matichescu, care s-a bucurat că astfel de evenimente nu fac decât să crească circulaţia turistică în zonă. „A fost un spectacol unde, spre surprinderea mea, am văzut foarte multă lume, care a gustat din plin acţiunea”, a punctat Mirela Matichescu. De asemenea, de show-ul aviatic a fost încântat şi preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, care a spus că putem fi mândri că avem câteva mii de vizitatori la Tuzla, unde a fost oferit un spectacol de neuitat. La rândul său, directorul general al Regional Air Services, Dorin Ivaşcu, a spus că ediţia din acest an a fost cel mai greu de organizat, deoarece au fost cei mai puţini sponsori din istoria Aeroportului. „De obicei, noi organizăm acest eveniment pe durata a două zile, dar în acest an, din cauza lipsei de fonduri, ne-am rezumat la o singură zi, dar care cred că a fost un succes deplin”, a afirmat Ivaşcu.