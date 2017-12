Reprezentanţii Şcolii Spectrum Constanţa, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ), organizează, sâmbătă, începând cu ora 9.30, cea de-a IX-a ediţie a concursului „Dansul Steluţelor”. Competiţia, destinată descoperirii tinerelor talente artistice, are ca scop promovarea mişcării prin dans, pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor. Concursul se adresează tuturor preşcolarilor din grădiniţele de pe raza judeţului şi are loc la sediul Şcolii Spectrum. Premiile oferite câştigătorilor sunt: premiul I – 150 lei, premiul II – 125 de lei şi premiul III – 100 de lei. Toţi copii primesc diplome de participare şi cadouri din partea organizatorilor. Pentru ediţia din acest an –sau înscris 100 de participanţi.