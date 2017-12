DANUBEPARKS - administrarea siturilor NATURA 2000

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) implementează, ca partener, proiectul DANUBEPARKS (Danube River Network of Protected Areas - Development and Implementation of Transnational Strategies for the Conservation of the Natural Heritage at the Danube River), Reţeaua de Arii Protejate Dunărene - Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării. NATURA 2000 este o reţea ecologică europeană de arii naturale protejate pentru a cărei implementare este esenţială cooperarea transnaţională. Toţi partenerii proiectului DANUBEPARKS fiind administratori de situri NATURA 2000 s-a creat cadrul pentru prima abordare consecventă şi colaborare transnaţională atât la nivel de politici, cât şi de implementare de activităţi concrete. În cadrul proiectului este prevăzut un obiectiv care are drept scop evidenţierea experienţelor privind managementul Natura 2000 pentru fiecare arie protejată participantă la proiect, care se va finaliza cu un Manual de bune practici pentru managementul reţelei Natura 2000, al ariilor naturale participante la proiect şi în general pentru toate ariile naturale aflate de-a lungul Dunării. Acest proiect va iniţia o platformă pentru a dobândi o nouă calitate a cooperării practice continue a Ariilor Protejate de-a lungul Dunării. Se vor dezvolta şi implementa strategii comune pentru refacerea fluviului şi conservarea speciilor.