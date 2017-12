Dar de Crăciun? Orientarea spaţială a nevăzătorilor a devenit posibilă!

Am promis să vă ținem la curent cu felul în care decurge procesul de fabricare și asamblare a dispozitivului de orientare spațială a nevăzătorilor, cel bazat pe ultrasunete. Iată că, într-un timp relativ scurt, primele bucăți au toate șansele să ajungă la persoanele în nevoie, probabil, ca un dar de Crăciun. „Acum partea mecanică (carcasa) merge ușor. Asamblarea componentelor electronice și programarea (softul) mi-au luat circa 4 ore la primele modele testate. Încerc să îmi optimizez această etapă și să o reduc cu cel puțin 50 %. Nu sunt multe operațiuni, dar unele necesită migală. Sunt lipituri care trebuie făcute sub lupă, cu precizie, ca să nu produci scurtcircuitarea anumitor trasee. De exemplu, pentru alimentarea dispozitivului am ales un power-bank ieftin utilizat la telefoanele mobile. Însă pentru a alimenta circuitul, trebuie să fac anumite decupaje cu o freză și să cositoresc niște fire în interior“, a declarat, în exclusivitate pentru „Telegraf“, Cosmin Vatră.

Acest deznodământ minunat a fost posibil datorită implicării unor oameni cu suflet deosebit. „Printr-o simplă distribuire, din prieten în prieten, de la Buzău la Constanța, informația a devenit știre și a ajuns la un grup de oameni deosebiți, Zarnica Tina, Mihai Cioc, Cioc Ancuța Laura și alții, organizați în Asociația Copiilor Nevăzători. Acești oameni minunați nu au stat pe gânduri și au sponsorizat proiectul cu banii necesari achiziției unei imprimante 3D pentru realizarea carcasei dispozitivului. Banii au fost suficienți pentru a cumpăra un kit open-source, fiabil, pe care să-l asamblăm. Au durat ceva timp asamblarea, modificarea, programarea, calibrarea și testarea, iar acum am început să producem primele piese. În numele nevăzătorilor, vă mulțumim tuturor celor care v-ați implicat chiar și printr-un simplu share/like“, ne-a transmis Cosmin Vatră, inițiatorul și proiectantul acestui dispozitiv de orientare.

O IDEE COMPLICATĂ - UN AJUTOR TOTAL!

Vă amintim că, pentru realizarea dispozitivului, Cosmin Vatră, un fizician din Buzău, a folosit senzori ultrasonici foarte ieftini, care sunt utilizați în robotică pentru orientarea spațială a roboților, micromotoare pentru vibrații folosite în telefonia mobilă și controlere simple pentru a pune la punct un sistem de orientare spațială pentru elevii nevăzători ai Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău. „Scopul principal a fost să realizez un sistem ieftin care să poată fi produs și oferit gratuit nevăzătorilor. Pe piață există deja sisteme prohibitiv de scumpe (mii de euro) și cu o ergonomie dificilă. Am testat mai multe variante ale dispozitivului împreună cu profesorii nevăzători de la LPDV, ajungând la o variantă eficientă. Am comandat din resurse financiare proprii componente electronice pentru aproximativ 20 de bucăți. Problema principală o constituie carcasa. La teste am folosit o carcasă de uz general din comerț, care, pentru a deveni funcțională, necesită multe prelucrări mecanice, care consumă mult timp. Întrucât nu s-au oferit voluntari pentru astfel de activități, nu pot face față producției dacă vom utiliza în continuare carcase de uz general“, declara, în exclusivitate pentru „Telegraf“, Cosmin Vatră.

Citește și:

Soluții 3D pentru dispozitivul de orientare spațială a nevăzătorilor!