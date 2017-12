Daraban comandă sondaje politice pe banii CCINA

Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA), Mihai Daraban, a susţinut, ieri, la sediul instituţiei, o conferinţă de presă în cadrul căreia a încercat să lămurească motivele care au stat la baza efectuării sondajului IMAS comandat de CCINA luna trecută, care a fost aprig dezbătut în ultima perioadă în presa locală constănţeană. Doar a încercat, întrucît nu a reuşit, prin declaraţiile sale, decît să ridice noi semne de întrebare pe tema motivaţiilor reale care au stat la baza comandării acestui sondaj de către o instituţie apolitică, non-guvernamentală, cu veleităţi strict economice, dar care cuprinde şi un capitol întreg de întrebări şi răspunsuri din domeniul politic, prin prisma faptului că - este deja de notorietate - Mihai Daraban se vrea candidat la funcţia de primar al Constanţei, la viitoarele alegeri locale. Printre bîlbele rostite ieri, Daraban a afirmat că sondajul este unul intern, care vizează modul în care este percepută CCINA la nivel municipal şi modul cum sînt văzute activităţile Camerei de Comerţ în Constanţa, fapt pentru care nu ar dori să facă publici indicatorii rezultaţi în urma studiului IMAS. Cinci minute mai tîrziu, acelaşi preşedinte al CCINA a anunţat însă că va pune la dispoziţia mass media întregul sondaj.

In corpore, toate declaraţiile şi explicaţiile date ieri de Daraban induc ideea că întregul sondaj a fost realizat doar pentru partea de politică locală şi nicidecum pentru a afla care este percepţia populaţiei asupra CCINA. Motivele care duc la această concluzie sînt evidente şi ar fi prea complicat să fie la mijloc doar un şir de coincidenţe... CCINA nu a mai comandat pînă acum niciun sondaj de opinie, deşi funcţionează de peste 10 ani în Constanţa. Culmea, cu un an înainte de alegerile locale, instituţia condusă de potenţialul candidat la funcţia de primar al Constanţei are iniţiativa de a comanda un sondaj care are şi un capitol politic. În plus, în comentariile făcute în presă, Daraban nu s-a referit la aspectul tehnic al sondajului, la cotele la care se situează CCINA în ochii constănţenilor, ci doar la aspectele politice relevate de sondaj. De asemenea, preşedintele CCINA s-a ferit să recunoască iniţial că ideea sondajului i-ar aparţine, aruncînd iniţiativa în spatele Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ, dar a recunoscut ulterior că nu este chiar aşa: „Capitolul politic l-am solicitat eu personal. Nu era nicio problemă în costuri”. Un alt indiciu în favoarea ideii că aspectele economice din sondaj sînt doar o acoperire pentru sondajul politic este reprezentat de faptul că studiul nu a vizat „imaginea CCINA” ci mai ales aspectele politice la nivel judeţean (cum de altfel era normal, întrucît CCINA nu este o organizaţie municipală, ci una judeţeană) ci la nivel municipal. Per total, intenţiile „din subsidiar” sînt cusute cu aţă albă, iar explicaţiile, prea subţiri pentru a le acoperi.

În cadrul conferinţei, Daraban a încercat şi să detaşeze momentul apariţiei sondajului de vizita preşedintelui Traian Băsescu. „Nu am făcut nicio referire la data la care a fost realizat acest sondaj, pentru că nu am legat-o de niciun eveniment cum s-a speculat în presă săptămîna trecută de către primarul Radu Mazăre. Apariţia sondajului nu a fost legată de nicio vizită prezidenţială”, a declarat preşedintele CCINA. El nu a exclus însă posibilitatea ca „preşedintele să se fi înţeles cu IMAS” pentru a primi rezultatele unui astfel de sondaj... Un alt semn de întrebare... Explicaţiile date de Daraban cu privire la necesitatea studierii unor aspecte politice locale printr-un sondaj destinat oamenilor de afaceri au fost la fel de fragile ca şi celelalte. „După revoluţie, foarte multe asociaţii de acelaşi tip au comandat sondaje politice. Nu văd de ce acest sondaj deranjează atît de mult şi este interpretat atît de mult. Am mers pe principiul că nu trebuie să mint pe nimeni şi în primul rînd să nu mă mint pe mine ca şi potenţial candidat la Primăria Constanţa. IMAS e o instituţie de cercetare care şi-a cîştigat o poziţie favorabilă pe piaţa românească din domeniu. Poate că mediul de afaceri este interesat de acest sondaj. Chiar dacă acest sondaj nu mă avantajează, nu l-am influenţat deloc. Am vrut să văd cum este primarul Radu Mazăre cotat, distanţa dintre noi şi aşa mai departe”, a declarat Daraban. În finalul conferinţei de presă, el a anunţat că, în ciuda rezultatelor sondajului, în care primarul Constanţei, Radu Mazăre ocupă prima poziţie în topul preferinţelor electoratului cu 65% din sufragiile pe care le-ar obţine dacă mîine ar avea loc alegeri, iar Daraban, aflat pe locul 2 ar obţine doar 3% din voturi, preşedintele CCINA a anunţat că este decis să candideze, cu sau fără susţinerea partidului din care face parte. În cazul în care va pierde susţinerea politică din partea PNL, probabil că Daraban se va bucura de sprijinul CCINA, pentru că altfel nu se explică de ce susţine astfel de conferinţe de presă, cu o puternică tentă electorală, în sediul unei instituţii non-guvernamentale şi... apolitice(?!?), pe banii căreia comandă sondaje cu subiect politic, în interes personal.

Comentariile sînt de prisos.