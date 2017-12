Darea-n plată a dat-o-n bară

CA LA NOI, LA NIMENI

Discuțiile despre legea dării în plată (DIP) durează de mai bine de 12 luni, iar toți cei implicați au primit asigurări că lucrurile sunt clare; și totuși, primul client care a vrut să utilizeze legea s-a blocat, iar asta este o notă proastă și pentru inițiatori, și pentru consumatori, spune oficialul CFO Network Radu Georgescu - „Despre legea DIP am vorbit aproape zilnic, de un an de zile, şi în prima zi s-a blocat. Este incredibil. Am primit asigurări că totul este clar, impactul este analizat, dar primul client care a vrut să utilizeze această lege a fost făcut șah-mat de sistem. Asta arată într-un fel diferenţa dintre mediul privat şi mediul public, pentru că, dacă s-ar fi întâmplat în mediul privat să lansezi un produs şi să nu meargă din prima zi, probabil s-ar fi lăsat cu demisii“. El a adăugat că notarii au zis că nu ştiu cum se impozitează „tranzacția“ DIP şi au trimis adresă către Ministerul Finanţelor, exact din prima zi - „Sunt sigur că ei ştiau de această problemă mai demult, pentru că din prima zi au venit cu o notificare la MFP. Probabil că au vrut să pună statul într-o lumină nefavorabilă. Iar apoi s-a venit cu ideea că omul trebuie totuşi să plătească o valoare care nu este reală...“. Reamintim că MFP a stabilit că valoarea la care se calculează impozitul pe venit în cazul DIP este cea a debitului, care cuprinde datoriile din contractele de credit, cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare. Absurd, pentru că cel care dă în plată este impozitat, de fapt și de drept, pe pierdere. Dar asta-i România, ce să-i faci!

ADIO, CLAUZE ABUZIVE!

Iată însă și o veste bună. Nu despre legea DIP, dar apropiată. Potrivit avocatului Gheorghe Piperea, instanțele din București au reînceput să pronunțe hotărâri cu efecte erga omnes contra băncilor - „Pârâtă, de această dată, este Credit Europe Bank. Tribunalul a decis eliminarea din contractele băncii a unor clauze abuzive, inclusiv (sau „mai ales“) cele de dobândă variabilă. Costurile oamenilor se pot reduce, practic, la o treime, după proces. Și e foarte probabil ca soluția să se extindă și la BCR, care are propriile clauze abuzive referitoare la dobânda de referință variabilă. E clar că trebuie să vină FMI și să ne reamintească despre riscul sistemic sever al acestor procese. Sau măcar să vedem o conferință de înfierare la BNR, ceva, acolo, ca să nu ne plictisim“.