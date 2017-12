Darea-n plată, luată la rost de Isărescu

REPLICA BNR Băncile nu aveau cum să piardă bătălia mediatică pe Legea privind darea în plată, pentru că nici nu au intrat în ea, preferând să stea în spatele Băncii Naționale a României (BNR), a declarat luni guvernatorul Mugur Isărescu, la Radio România Internațional - „Ei au spus asta, că au pierdut o bătălie mediatică. Sunt puțin răutăcios acum, dar spun că nu aveau cum să piardă o bătălie mediatică în care nici nu au intrat. Au preferat de fiecare dată să stea în spatele BNR și din această cauză s-a întărit și ideea că noi suntem avocatul lor. Noi nu am luat apărarea băncilor, ci a sistemului. Dacă el nu e solid și stabil, economia de piață nu funcționează“. Referitor la darea în plată, Isărescu a subliniat că modul în care acesta este promovată creează confuzie în societate; și, evident, nici Prima Casă n-are ce căuta - „A vorbi într-o lege, cum este darea în plată, despre punerea în discuție a unei garanții a statului român (cu alte cuvinte, o lege a statului român subminează garanția aceluiași stat)... eu atâta pot să spun: sună groaznic! Și pe plan intern, și pe plan internațional. Garanțiile statului român nu ar trebui să fie puse sub semnul întrebării. De aceea avem 33 miliarde de dolari/euro în rezerva internațională, plus câteva miliarde sub formă de aur - ca să garantăm orice obligație a statului român“.

CE ȘI CUM Senatorii au adoptat săptămâna trecută, în unanimitate, proiectul Legii privind darea în plată a unor imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, cu amendamentul ca programul Prima Casă să fie inclus în acest act normativ. Singura propunere a BNR care a fost inclusă este cea privind plafonul maxim de 150.000 euro, peste care locuințele nu mai pot fi date în plată. Trecând peste temerile guvernatorului, dispariția Primei Case (o subvenție a statului pentru sectorul bancar) ar dezgheța prețurile apartamentelor, blocate acum în jurul acelorași praguri de 40.000 - 50.000 euro. Luând în calcul majorarea avansului la creditele ipotecare, unul dintre efectele directe ale dării în plată va fi scăderea prețurilor apartamentelor. Cât despre Prima Casă, rata de default în programul de stat este infimă (sub 1%). Slabe șanse ca garanția statului român să fie pusă la îndoială.