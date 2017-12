Darea-n plată „scurtcircuitează“ roboțeii din bănci

Scenariul de bază al ING Bank este că legea dării în plată va fi implementată, ba chiar banca spune că probabilitatea este de 70% și seamănă panică, avertizând că actul normativ va avea un impact negativ asupra activelor în lei. La fel cum a avut și asupra pieței valutare, când leul s-a depreciat cu... 0,02% în fața euro? Sau cum a stricat ploile Ministerului Finanțelor, care s-a împrumutat la zece ani cu 0,25 puncte mai scump decât data anterioară? Și doar la zece ani! Scadențele mai mari și mai mici n-au fost afectate, pentru că legea dării în plată funcționează în moduri misterioase. Evident, dincolo de lobby-ul bancar, darea în plată nu va lăsa în stradă copiii din familii nevoiașe, nu va omorî niciun urs panda roșu și nici măcar nu va enerva preț de câteva secunde vreo pisică maidaneză. Legea e aici doar ca ultim resort pentru cei care chiar nu mai pot plăti ratele la creditul imobiliar/ipotecar. Aduce un plus de echilibru într-o relație care, până acum, a fost unilaterală și, de multe ori, abuzivă. Și stați liniștiți, dragi bancheri, n-o să se înghesuie nimeni să vă arunce casa în cap. Poate doar rechinii imobiliari, care și-au făcut loc și au înotat camuflați pe sub valul de populism. Să reamintim că legea a fost adoptată în urmă cu două săptămâni de Camera Deputaților, cu o majoritate covârșitoare - 207 voturi „pentru“, unul „împotrivă“ și o abținere. Deputații au stabilit că legea nu se va aplica programului Prima Casă (trăiască subvenția, trăiască partidul, trăiască comunismul cacofonic!) și au majorat plafonul până la care locuințele pot fi date-n plată, de la 150.000 la 250.000 euro. De asemenea, s-a decis că legea se va aplica și celor care se află în proces de executare silită.