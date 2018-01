Darius Vâlcov, un fel de Hopa Mitică al PSD

Darius Vâlcov a fost numit în funcția de consilier de stat în Guvernul Dăncilă. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și este semnat de Viorica Dăncilă. Decizia este contrasemnată de secretarul general al Guvernului, Ioana Andreea Lambru. Vâlcov este cel care coordonează toate ședințele sub supravegherea lui Liviu Dragnea, ședințe care au loc cu miniștrii, membri ai Guvernului, cu cei care decid în domeniul economic și financiar. Acesta este considerat eminența cenușie a PSD și a rezistat tuturor celor trei guverne instalate de PSD la Palatul Victoria. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat miercuri numirea lui Darius Vâlcov în funcția de consilier de stat în Guvernul Dăncilă. „Darius Vâlcov a fost tot timpul în Guvern. A sprijinit cele două guverne și este un om de-o valoare rară, din punct de vedere economic. Este cel care împreună cu mine și cu încă doi colegi am lucrat la prpgramul de guvernare, care trebuie pus în practică. Este un om liber Darius Vâlcov. Are dreptul să trăiască. Atât timp cât are aceste avantaje, vrea să ajute”, a spus Dragnea.