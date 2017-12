Darko Zakoc anunţă azi voleibalistele pentru turneele de calificare la CE

Luptă strânsă pentru un loc de titulară în echipa naţională de volei feminin a României. Dintre cele 22 de jucătoare convocate iniţial de antrenorul lotului tricolor, Darko Zakoc, nu vor fi păstrate decât 14. Şase dintre ele au părăsit deja cantonamentul de la Constanţa, voleibalistele la care s-a renunţat fiind Alice Kapelovies (Stade Francais Volley-ball Paris, Franţa), Adina Stanciu (Unic Piatra Neamţ), Georgiana Anghel (Ştiinţa Bacău), Alexandra Sobo (Unic Piatra Neamţ), Andreea Dimeny şi Adina Salaoru (ambele de la CSU Tg. Mureş). Astfel, în pregătire au rămas 17 jucătoare, la antrenamentul de ieri dimineaţă fiind prezente şi Iuliana Nucu (Urbino Volley, Italia), venită încă de săptămâna trecută, dar care nu s-a putut antrena până acum din cauza unor probleme medicale, dar şi Florentina Nedelcu (Entente Sportive Cannet-Rocheville Volley-Ball, Franţa), sosită duminică. „Am avut unele probleme mai vechi, care s-au accentuat în ultima perioadă. Acum mă simt mai bine şi am hotărât ca azi (n.r. - ieri) să particip la primul antrenament al meu cu echipa naţională”, a declarat Iuliana Nucu, jucătoare formată la CSS 1 Constanţa. „Mă bucur că am ajuns la lot. Sperăm ca experienţa unor jucătoare şi tinereţea celorlalte se vor îmbina perfect şi vom face meciuri foarte bune pentru a ne califica. Cred că avem o grupă accesibilă, dar pe toate echipele le considerăm puternice, pentru că aşa trebuie pentru a ne motiva în plus şi a câştiga toate partidele. Este foarte important că vom juca al doilea turneu la Constanţa. Vom beneficia şi de sprijinul suporterilor şi cred că acest lucru ne va ajuta”, a spus şi ultima sosită la echipa naţională, Florentina Nedelcu. Jucătoarea a ajuns la Constanţa după ce a parcurs 4.000 km cu maşina. „Sunt foarte obosită, dar îmi voi reveni. Vin după un sezon bun, în care am avut şi decepţii. În loc să jucăm finala campionatului, cu RC Cannes, am jucat doar pentru locurile 3-4. Acum sper din tot sufletul să facem treabă bună la naţională”, a mai spus Nedelcu. Dintre cele 17 jucătoare rămase în catonament, Darko Zakoc va nomiliza, astăzi, 13 sau 14 jucătoare care vor face deplasarea în Ungaria şi Croaţia, unde echipa are programate o serie de partide amicale, în perioada 14-18 mai. „12 jucătoare vor rămâne la echipă după partidele de verificare, dar pentru meciurile amicale vor rămâne 13 sau 14 jucătoare. Depinde şi de ce problemele vor acuza unele dintre ele”, a explicat antrenorul lotului tricolor, Darko Zakoc. Deplasarea în Ungaria este programată joi.