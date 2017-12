Darko Zakoc, impresionat de atitudinea voleibalistelor tricolore

Primul stagiu de pregătire al echipei naţionale de volei feminin a României sub comanda antrenorului sârb Darko Zakoc s-a încheiat ieri, la Constanţa. 21 de jucătoare din campionatul intern s-au aflat timp de patru zile sub îndrumarea lui Zakoc, care a rămas impresionat de atitudinea jucătoarelor. „Sunt satisfăcut. Am avut şase antrenamente şi toate fetele au lucrat cu o motivaţie foarte mare. Sunt surprins şi în aceste condiţii cred că avem viitor. Am auzit că acestor fete nu le place să muncească, dar am văzut că nu este aşa. Sunt multe fete talentate în campionat, dar care stau pe bancă. Cred că, dacă vor munci serios, pot demonstra că au valoare. Vom verifica şi forma jucătoarelor care evoluează în străinătate şi vom face o selecţie finală”, a spus Zakoc. Impresiile au fost bune şi în rândul jucătoarelor, care s-au arătat încântate de metodele de lucru ale noului antrenor. „Nu sunt exerciţii foarte noi, dar trebuie foarte multă atenţie şi concentrare. Este o echipă tânără, în care toate lumea se bate pentru postul de titulară, dar domnul antrenor va decide cina va juca”, a declarat Irina Radu, care evoluează la Dinamo Bucureşti. „Nouă nu ni s-a părut o schimbare foarte mare, pentru că deja eram obişnuite să lucrăm cu un antrenor sârb, dar pentru celelalte fete a fost o mare schimbare faţă de ce s-a întâmplat până acum. Am lucrat din greu în aceste zile, dar va fi şi mai greu începând din luna mai. Este o concurenţă foarte mare în acest moment la echipa naţională, dar avem nevoie de mai mult timp. Dacă vom continua să muncim aşa, avem şanse să ne calificăm la Campionatul European”, a spus şi Alexandra Trică, care nu crede că echipa sa de club, CSU Metal Galaţi, se va desfiinţa: „Avem probleme foarte mari la club. Asta o ştie toată lumea, dar de desfiinţare noi nu am auzit. Poate din vară, dar dacă nu am cedat în decembrie, când nu era lupta atât de mare pentru campionat, să cedăm acum la turnee, când mai avem o lună şi jumătate? Mi se pare ciudat”. Următorul stagiu de pregătire al echipei naţionale de volei feminin este programat tot la Constanţa, la sfârşitul lunii aprilie, când urmează a fi convocate şi jucătoarele care evoluează la cluburile din străinătate.