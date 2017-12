Darko Zakoc mizează pe voleibaliste tinere pentru Liga Europeană

Calificată deja printre cele 16 echipe care vor lua startul la Campionatul European de anul viitor din Serbia şi Italia (22 septembrie - 2 octombrie), echipa naţională de volei feminin se pregăteşte pentru o nouă acţiune importantă. La sfârşitul acestei săptămâni, România va disputa, sâmbătă şi duminică, la Sheffield, în Marea Britanie, primele două meciuri în Grupa A din Liga Europeană, împotriva unei echipe care se pregăteşte pentru Jocurile Olimpice din 2012, găzduite la Londra. Pentru Liga Europeană, antrenorul voleibalistelor tricolore, Darko Zakoc, a oprit la echipă doar jucătoarele tinere, renunţându-se pentru această întrecere la cele cu experienţă: Florentina Nedelcu (Entente Sportive Cannet-Rocheville Volley-Ball, Franţa), Mirela Corjeuţanu (Aprilia Volley, Italia), Iuliana Nucu (Chateau d’Ax Urbino Volley, Italia), Nicoleta Manu (Ştiinţa Bacău) şi Claudia Gavrilescu (CS Volei 2004 Tomis Constanţa). „Ne dorim ca în această competiţie să le vedem la lucru şi pe cele mai tinere. Trebuie să pregătim şi viitorul echipei naţionale, iar această întrecere ne va ajuta să descoperim noi talente. Am rechemat la lot o serie de jucătoare care au fost prezente şi la primul stagiu de pregătire din această campanie şi vom vedea ce jucătoare vor rămâne pentru Liga Europeană”, a declarat Zakoc. „Nu avem parte de un debut foarte greu. Marea Britanie este o echipă în formare, dar orice adversar trebuie tratat cu seriozitate, pentru că anul trecut ne-au arătat că ne pot pune probleme. Este singurul adversar poate mai accesibil. Nu avem o grupă uşoară. Serbia şi Bulgaria sunt echipe puternice, dar cred că meciurile cu ele ne vor fi foarte folositoare”, a declarat Elena Zaharia. „Pentru mine a însemnat foarte mult faptul că antrenorul a avut încredere în mine şi am fost titulară în preliminarii, deşi veneam după un sezon în care am fost rezervă. Voi continua să muncesc la fel de mult şi sper să facem treabă bună şi în Liga Europeană”, a spus şi coordonatorul echipei naţionale, Diana Neaga. Tricolorele vor pleca joi spre Marea Britanie. Programul României în Liga Europeană este următorul: Marea Britanie - România (Sheffield, 5 şi 6 iunie), România - Bulgaria (Constanţa, 11 şi 12 iunie), Serbia - România (19 şi 20 iunie), România - Marea Britanie (Constanţa, 25 şi 26 iunie), Bulgaria - România (1 şi 2 iulie) şi România - Serbia (Constanţa, 9 şi 10 iulie).