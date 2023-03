Darren Cahill este convins că Simona Halep este nevinovată

Darren Cahill anunță că Simona Halep va fi audiată în această lună de un tribunal independent britanic. Fostul antrenor australian al sportivei spune că este convins sută la sută că Simona este nevinovată.

Antrenorul australian a fost invitat la un podcast în care a vorbit și despre cazul fostei sale eleve.

„Mă gândesc mult la Simona și mi se face rău de fiecare dată când realizez prin ce trece. Nu am prea multe noutăți despre caz. Din ce înțeleg, în februarie va avea loc o audiere în care va avea șansa să-și prezinte cazul. Am înțeles că au găsit sursa contaminării. Nu sunt sigur dacă a fost în mâncare sau în suplimente, dar au aflat de unde a apărut. Am făcut o declarație la început despre cazul Simonei Halep și îmi mențin cu tărie ceea am spus.În niciun caz nu ar fi trișat. Este o persoană minunată. În niciun caz nu ar fi greșit cu așa ceva.",a subliniat Darren Cahill.