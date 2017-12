Darren Shahlavi, actor în Mortal Kombat, găsit mort în casă, la 42 de ani

Actorul Darren Shahlavi, cunoscut din roluri pe care le-a avut în filme precum "The Mortal Kombat: Legacy" sau "Legion of the Dead", a murit, la 42 de ani. Actorul a fost găsit mort în propria casă, în urmă cu o săptămână, scrie Daily Mail. Cauza morții: "supradoza unor medicamente prescrise". Darren Shahlavi era expert în arte marțiale și cascador. Agentul său spune că a fost găsit în casă de colegul de apartament și că a murit în somn. Presa amintește că actorul a avut probleme cu alcoolul și cu drogurile și aruncă suspiciunea asupra morții lui Darren Shahlavi.