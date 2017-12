„Dăruieşte speranţă”, de la copii pentru copii

ACŢIUNE CARITABILĂ. Sărbătoarea Paştelui e un bun prilej de a dărui celor care sunt în nevoie, de exemplu copiilor care provin din familii defavorizate şi se află în centre de plasament. Reprezentanţii Zonei Metropolitane Constanţa (ZMC) au iniţiat împreună cu elevii şi cadrele didactice de la Şcoala nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica”, din Constanţa, o amplă acţiune caritabilă sub egida „Dăruieşte speranţă”, pentru a veni în sprijinul copiilor instituţionalizaţi. Acţiunea organizată ieri la unitatea de învăţământ a avut ca scop promovarea spiritului de responsabilitate socială şi participare civică în rândul elevilor din ZMC. „Aceşti copii minunaţi au avut prilejul să ajute alţi copii de vârsta lor, care au mai puţine posibilităţi decât ei. Întotdeauna au mers la cămine de bătrâni şi au oferit din ceea ce au ei şi altora. Au cântat colinde şi au înmânat pachete pentru bunicii şi bunicile care nu au o familie. Elevii sunt obişnuiţi cu astfel de acţiuni, pe care nu le-am făcut publice, pentru că noi considerăm că este normală organizarea acestor tipuri de activităţi”, a declarat directorul şcolii, Aneta Dragnea, menţionând că un sfert din cei 840 de elevi ai şcolii au contribuit la pachetele strânse pentru copiii instituţionalizaţi.

CADOURI. Iniţiativa ZMC a vizat organizarea unui proiect pilot pentru strângerea de haine şi alimente neperisabile pentru copii care provin din familii dezorganizate şi pentru care Iepuraşul nu vine în fiecare an. Pentru debutul acestui proiect au fost aleşi ca beneficiari copiii de la Asociaţia Fair Play, însă, deşi trebuia să fie strânse doar 50-60 de pachete, numărul cadourilor împachetate cu grijă de cadrele didactice şi elevii de la Şcoala nr. 30 s-a ridicat la peste 200. „Ne-am adresat acestei şcoli pentru că ştim că are un trecut foarte bogat în organizarea unor astfel de acţiuni. Aşteptările noastre au fost depăşite de acţiunile copiilor. Am avut plăcuta surpriză să constatăm că numărul de cadouri estimat şi solicitat de către noi a fost cu mult depăşit şi am fost puşi în situaţia plăcută de a căuta beneficiari ai cadourilor în alte aşezăminte, şcoli şi grădiniţe din ZMC şi din localităţile unde părinţii au venituri mai mici şi unde nu pot oferi, în aceste zile, un mic cadou copiilor lor”, a declarat administratorul delegat al ZMC, Ani Merlă, adăugând că deja s-a luat legătura cu primarii din Lumina, Mihail Kogălniceanu şi urmează să fie contactat edilul din Ovidiu şi fundaţia care se ocupă de copiii cu retard avansat de la Sanatoriul din Techirgiol, pentru a fi distribuite astăzi şi celelalte cadouri. Ani Merlă a mai spus că acţiunea va fi extinsă pe parcursul întregului an şi se va realiza prin colaborarea cu şcoli constănţene, mizând pe exemplul dat de elevii şcolii celorlalţi elevi din Constanţa, dar şi adulţilor. La rândul său, preşedintele Asociaţiei Fair Play, Paula Cioceanu, a declarat: „Trebuie să mulţumim acestor mici samariteni. Ştiţi că, în Occident, de mult timp se procedează aşa. Cred că ei vor avea ocazia să-i cunoască pe copiii de la Asociaţie, care sunt foarte sociabili şi şi-ar dori să poarte un dialog cu cei care le-au oferit cadouri”.