Daruri de la CJC pentru copiii din mediul rural

„MOŞUL“ CJC A AJUNS ÎN TOT JUDEŢUL Atmosferă de sărbătoare pentru copiii din mediul rural constănţean. Cu întârziere, elevii şi preşcolarii din şcolile şi grădiniţele din mediul rural l-au întâlnit pe Moş Crăciun, care a venit cu sacul plin de cadouri din partea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). Prin programul „Pomul de Crăciun“, lansat în urmă cu cinci ani de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, moşul a venit la peste 34.000 de copii din satele constănţene, aducându-le un zâmbet pe chipuri. Ieri au fost distribuite peste 7.000 de pachete cu dulciuri, fructe, jucării şi articole de îmbrăcăminte atât pentru fete, cât şi pentru băieţi. Copii de toate vârstele din 12 comune, însoţiţi de părinţi, profesori, învăţători sau educatori, s-au prezentat la căminele culturale sau la şcoală pentru a-şi primi darurile de sărbători. „Ca în fiecare an, CJC a avut grijă de copiii judeţului. Cei mici se bucură mai ales de dulciurile primite, dar şi de articolele de îmbrăcăminte. Chiar dacă Moşul a venit mai târziu, el a venit şi nu i-a dezamăgit nici în acest an pe cei mici“, a declarat primarul comunei Chirnogeni, Gheorghe Manta.

ALTE 500 DE CADOURI PENTRU COPIII TURCI Pe parcursul a cinci zile, mai multe echipe ale CJC au oferit peste 34.000 de pachete prin intermediul programului destinat copiilor din mediul rural. Ieri, moşul a ajuns în localităţile: Cogealac, Fântânele, Lumina, Nicolae Bălcescu, Amzacea, Comana, Negru Vodă, Chirnogeni, Cerchezu, Dumbrăveni, Independenţa şi Peştera. Tot ieri, la solicitarea conducerii UDTR, reprezentanţii CJC au pregătit şi distribuit încă 500 de cadouri şi copiilor etnicilor turci care au o situaţie materială precară. „Am încheiat cu bine şi acest program. A fost şi greu, şi frumos. Ne bucurăm că am reuşit să le facem o bucurie celor mici. A fost destul de greu pentru că s-a circulat în condiţii de iarnă, câteodată am rămas blocaţi în zăpadă, însă ceea ce contează este că am ajuns în toate localităţile judeţului şi toţi copiii au primit darurile“, a declarat responsabilul cu derularea proiectului din cadrul CJC, Sebastian Rancichi.