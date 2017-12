Daruri de la Moş Crăciun

Sania lui Moş Crăciun a făcut joi o scurtă oprire la Lake View Constanţa, acolo unde îl aşteptau copiii angajaţilor Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) şi ai Serviciului Judeţean de Evidenţă Informatizată a Persoanei. Până la venirea lui Moş Crăciun, cei peste 100 de copii şi-au petrecut timpul cu jocurile distractive de la parterul centrului de agrement Lake View. La apariţia Moşului bun, copiii au uitat de toate jocurile şi au dat fuga lângă pomul de Crăciun, aşteptând cu nerăbdare să vadă ce are moşul în sac. „Am primit o scrisoare de la preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, care este prietenul meu, şi care mi-a spus că am să vă găsesc aici. M-am gândit că nu ar fi rău să vă ofer câteva cadouri, iar pe cele mai importante să vi le aduc chiar în noaptea de Ajun”, le-a spus moşul copiilor. Unii dintre copii au profitat de ocazie pentru a-i cânta sau recita o poezie moşului, cu speranţa că în noaptea de Ajun, sub pomul de Crăciun vor găsi alte cadouri. Evenimentul de ieri a fost organizat ca în fiecare an de Sindicatul Administraţiei Publice Locale şi preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.