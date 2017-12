Daruri de la social-democrate pentru bătrînele din Căminul pentru Persoanele Vîrstnice

Organizaţia judeţeană a femeilor social-democrate constănţene şi copiii de la Şcoala nr. 39 au adus zîmbetul pe buzele femeilor din Căminul pentru Persoane Vîrstnice Constanţa, cu ocazia Zilei Mondiale a Femeii. După ce copiii le-au încîntat pe bătrîne cu un mini-concert de cîntece de primăvară, le-au urat “La mulţi ani!” şi le-au oferit felicitări făcute chiar de ei, social-democratele constănţene, în frunte cu preşedintele organizaţiei, Mariana Gîju, le-au oferit flori, felicitări şi torturi, pentru a le descreţi frunţile. “Am venit să le urăm sănătate acestor femei, să le oferim flori şi felicitări din toată inima. Cea mai mare mulţumire pentru noi este să vedem bucuria pe feţele lor. Nu aşteptăm nimic în schimb, vrem doar să le vedem zîmbind”, a spus Mariana Gîju. Ea a adăugat că pentru organizaţia pe care o conduce a devenit deja o tradiţie să fie alături de oamenii care au nevoie de sprijin moral şi material şi să le ofere daruri cu ocazia principalelor sărbători din an. ”Această acţiune se poate defini ca fiind grija unor oameni pentru oameni. Este deja o tradiţie pentru femeile social-democrate ca an de an să se gîndească la doamnele care au nevoie de o floare oferită din suflet. În acest fel noi le demonstrăm recunoştinţa faţă de eforturile şi sacrificiile pe care aceste doamne le-au făcut în viaţă”, a mai spus Mariana Gîju. Darurile au fost primite cu mare bucurie de către bătrînele din cămin, care le-au mulţumit oaspeţilor pentru daruri şi pentru urări cu strîngeri de mînă şi cu îmbrăţişări călduroase. ”Pentru asistatele noastre, acest gest înseamnă o rază de lumină şi de speranţă din partea celor din exterior. Prin acest gest, oamenii le arată că nu i-au uitat, iar bătrînii s-au simţit minunat şi au căpătat poftă de viaţă”, a declarat Doruţa Giuglea, directorul Căminului.