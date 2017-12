Daruri de Paşte pentru zeci de copii năpăstuiţi

De mai multe ori pe an, protoieriile din Constanţa organizează acţiuni caritabile şi vin astfel în sprijinul familiilor fără posibilităţi din municipiu, dar şi din împrejurimi. Cu sprijinul preoţilor şi al enoriaşilor sunt identificaţi cei năpăstuiţi de soartă, adulţi sau copii. Sărbătoarea Paştelui este un prilej pentru ca familiile nevoiaşe să fie ajutate. Programul social derulat de Protoieria II Constanţa se derulează sub mesajul „Dăruind vei dobândi”. În cadrul acestuia, ieri, peste 50 de copii au primit pachete cu dulciuri de toate felurile. Ele au fost dăruite de Înaltpreasfinţitul Teodosie, în sala mare a Arhiepiscopiei Tomisului. Organizatorul activităţii, Dănuţ Bertea, preot la Protoieria II, sub coordonarea părintelui Mihai Jean, spune că programul a început în 2011 şi de atunci sute de copii şi familii (din cartierul Henri Coandă, Valu lui Traian şi Nisipari) beneficiază de ajutorul preoţilor. Printre cei care au avut o soartă potrivnică se numără şi Mihaela Manea. Ea are patru copii (de la şase ani la 14 ani) pe care spune că îi întreţine doar din alocaţie. Povesteşte că băiatul mijlociu - Remus - care are doar zece ani, a suferit o operaţie pe coloană, pentru că s-a născut cu o malformaţie care nu îi permitea să se dezvolte normal. „După operaţie, Remus a rămas cu sechele. Urmează un tratament, dar problema este că face pe el şi trebuie să-i cumpăr pampers. Nu are voie să se lovească sau să se enerveze. Nu îi face bine. De aceea, trebuie supravegheat în permanenţă”, spune mama. Despre tatăl copiilor, Mihaela spune că nici el nu are de muncă şi lucrează cu ziua pe unde găseşte.

IPS a spus că Arhiepicopia Tomisului va continua să-i ajute pe cei aflaţi în nevoie. „Avem o fermă a cărei activitate se tot diversifică. Vom culege fructele şi le vom dărui copiilor, dar şi bătrânilor din azile. Avem şi o fermă de vite şi vom împărţi lapte. Aşa cum au venit copiii la noi, aşa şi noi, săptămâna viitoare, vom merge la casele lor să le ducem cele necesare pentru Paşte”, a declarat Arhiepiscopul Tomisului.