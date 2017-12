Daruri pentru bătrânii cu dizabilităţi

Organizaţia municipală PSD Constanţa a fost şi în acest an alături de bătrânii din centrele de îngrijire a bătrânilor cu dizabilităţi din oraşul Negru Vodă. Preşedintele organizaţiei, Gelu Dae, a declarat că, la fiecare sărbătoare, organizaţia municipală PSD Constanţa este alături de bătrânii din aceste centre. „A intrat în tradiţie ca, de fiecare sărbătoare, să venim şi să oferim cadouri bătrânilor din aceste centre. Prin aceste cadouri nu încercăm decât să le aducem puţină bucurie în suflet. Ca şi în anii anteriori, am venit la Negru Vodă cu ajutoare de Paşte constând în prăjituri, cozonaci şi ouă roşii. În timp, am oferit şi alte cadouri de care bătrânii de aici au nevoie, televizoare sau lucruri de strictă necesitate. Anul acesta am adus la Negru Vodă, pentru bătrânii din cele două centre, 170 de pachete”, a declarat preşedintele organizaţiei municipale PSD Constanţa, Gelu Dae. La acţiunea desfăşurată sâmbăta trecută a participat şi directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Petre Dinică.