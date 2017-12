Daruri pentru copiii navigatorilor

Sărbătoarea Naşterii Domnului este unul din cele mai aşteptate momente ale anului. Sunt însă şi cazuri în care copiii ar dori amânarea Crăciunului măcar cu câteva zile, pentru a putea să-l petreacă alături de taţii lor, plecaţi pe mare. Potrivit datelor Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), în acest an, aproape 4.200 de marinari români petrec Crăciunul departe de familie, peste 3.500 dintre ei fiind plecaţi şi de Revelion. „Este greu să stai departe de familie pentru mult timp. Dorul e mare. De cum pleci începi să te gândeşti la casă, la cei dragi”, povesteşte Gheorghe Mocanu, unul dintre navigatorii constănţeni care are norocul de a fi alături de familie cu ocazia Sărbătorilor de iarnă din acest an. În ceea ce priveşte salariul câştigat în voiaje, potrivit marinarului, puţinii bani pe care îi câştigă în plus nu compensează lipsurile pe care le presupune viaţa pe mare, cel mai mare dintre acestea fiind, fără îndoială, faptul că nu poate fi alături de familie atât de mult pe cât ar dori. Pentru a-i ajuta pe cei mici să treacă mai uşor peste gândul că nu vor putea fi alături de taţii lor de Crăciun, conducerea SLN a împărţit şi în acest an cadouri copiilor membrilor de sindicat. „A devenit deja o tradiţie pentru organizarea Serbării de Crăciun şi împărţirea de cadouri copiilor membrilor de sindicat. În acest an ne-am lărgit un pic şi am organizat aceste evenimente la Clubul nostru din zona Gării CFR”, a declarat preşedintele SLN, Adrian Mihălcioiu. Micuţii, însoţiţi de părinţi, au început să-şi ridice cadourile începând de luni, 19 decembrie, până pe 23 decembrie beneficiind de pungile pregătite de SLN aproape 900 de copii. Vineri, 23 decembrie, o parte a celor mai mici membri ai Sindicatului au participat la Serbarea de Crăciun, încântându-i pe cei prezenţi cu urări şi colinde. După serbare, micuţii l-au întâlnit pe Moş Crăciun, care i-a răsplătit cu daruri pentru buna purtare de peste an.