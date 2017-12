Daruri pentru sărmanii Campusului „Henri Coandă”

AJUTOR DE LA ARHIEPISCOPIE ŞI POLIŢIA DE FRONTIERĂ Orice ajutor pentru persoanele sărace din Campusul Social „Henri Coandă” este întotdeauna binevenit. Fie că este vorba de haine, de produse alimentare sau alt gen de ajutoare pentru nenumăratele lipsuri din locuinţe, ele sunt apreciate de amărâţii care au primit, gratuit, o casă din partea Primăriei Constanţa. Campania „Am grijă de tine”, iniţiată de primarul Constanţei, Radu Mazăre, înainte de Sărbători, continuă să fie un sprijin important pentru locuitorii Cartierului „Henri Coandă”. Veşti bune pentru ei au venit şi, ieri de la cei doi preoţi care îşi desfăşoară activitatea în biserica ridicată în interiorul campusului. Trimişii Domnului au împărţit ajutoare constând în încălţăminte, îmbrăcăminte şi jucării, oferite de Arhiepiscopia Tomisului şi Poliţia de Frontieră şi au adus bucurii, în special pe chipurile copiilor care mereu aşteaptă să primească ceva nou din partea părinţilor, oricât de mic şi nesemnificativ este. „Am căutat să ajutăm familiile care într-adevăr aveau nevoie de sprijin. Credem că, de la începutul campaniei „Am grijă de tine”, un sfert din locuitorii cartierului au beneficiat de aceste ajutoare. Nădăjduim ca pe viitor să ajutăm cât mai mulţi oameni sărmani”, a declarat preot Constantin Manea.

FAMILIE CU 12 COPII Printre primii care au beneficiat de ajutorul dat de preoţi s-a numărat o familie care are nici mai mult, nici mai puţin decât 12 copii. Cel mai mic are 13 ani, iar cel mai mare a împlinit 24 de ani. La cei 12 copii se adaugă şi câţiva nepoţi care cresc în aceeaşi casă. Mama eroină, Gabriela Ghenciu, recunoaşte că se descurcă greu cu atâţia copii, mai ales că doar soţul său munceşte. Însă spune, cu drag, că toţi reprezintă o bucurie pentru ea. La întâlnirea cu preoţii, mama eroină nu şi-a putut aduce toţi copiii să se înnoiască. „Mai am copii acasă care dorm. Nu i-am adus chiar pe toţi. Acasă, ei se îmbracă unul de la altul. Aşa i-am crescut pe toţi, să se ajute unul pe altul”, a mărturisit femeia. Cum au văzut hainele, dar mai ales jucăriile, toţi copiii au sărit în sus de bucurie. În special glasurile Larisei şi al lui Adi, nepoţeii Gabrielei, ambii de-o şchioapă, au răsunat de entuziasm când au primit fiecare câte o jucărie de pluş. La fel de bucuros a fost şi un băieţel de opt ani, membru al unei alte familii, pe nume Alex Armando. El a spus că îi place să joace fotbal şi că ţine cu echipa Real Madrid. Preotul Constantin Manea e foarte mândru de Alex pentru că vine des la Biserică. „Îmi place să merg la biserică şi să mă rog”, a spus băiatul, care încă nu simte greutăţile prin care trece un adult pentru a-şi întreţine familia.