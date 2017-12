Daruri pentru vârstnicele de la căminul Poarta Albă

Una dintre puţinele bucurii ale vârstnicilor cazaţi în căminele de bătrâni este cauzată de sărbători importante, când oamenii care nu se gândesc doar la ei le demonstrează că nu i-au uitat. Bucuria lor e cu atât mai mare cu cât aceleaşi persoane îi vizitează an de an, aducând cu ei gânduri bune şi speranţă. Ca în fiecare an, reprezentantele Organizaţiei Judeţene de Femei Constanţa a PSD au mers, cu ocazia zilei de 8 Martie, la Centrul de Asistenţă şi Îngrijire (CAI) Poarta Albă, unde le-au oferit doamnelor din cămin flori, mărţişoare şi câte o eşarfă. Anul acesta, femeilor din PSD li s-au alăturat cele din PC. În afară de tradiţionalul mărţişor, beneficiarii Centrului au primit şi o masă caldă, gest despre care preşedintele femeilor constănţene din PSD, Mariana Gâju, spune că a devenit, de asemenea, o tradiţie. „Dacă în fiecare an ajungem aici de sărbători pentru a le oferi beneficiarilor o floare, un gând bun şi câte un alt semn al sărbătorii ce se apropie, lunar, noi venim şi aducem mâncare gătită de reprezentanţii Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară Cumpăna“, a declarat Gâju. Indiferent dacă se mai ţin încă pe propriile picioare sau au ajuns să nu se mai poată da jos din pat, beneficiarele CAI Poarta Albă s-au bucurat enorm de micile cadouri primite. „Este un gest frumos. Le mulţumim că reuşesc de fiecare dată să ne descreţească frunţile“, a declarat Maria Moldoveanu, una dintre beneficiarele CAI, de 86 de ani.