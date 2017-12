Dash Berlin în loc de Kate Ryan

Show-ul solistei belgiene Kate Ryan, care trebuia să aibă loc pe 20 mai, în prima zi a evenimentului The Legend of Dreams by Xteria, s-a amânat pentru o dată care va fi anunţată ulterior. Concertul din cea de-a doua zi a festivalului rămâne, însă, valabil. Pe 21 mai, Dash Berlin, DJ-ul numărul 15 mondial, ajunge pentru prima dată la Bucureşti, pentru un show incendiar la Arenele Romane, alături de Paul Mendez, Phunk Investigation şi Snatt & Vix.

Iubitorilor muzicii trance şi techno li se promite o noapte de... legendă! Organizatorii reamintesc publicului recomandarea de a purta îmbrăcăminte în alb şi/sau negru, pentru a deveni personajele acestui important eveniment tematic. Biletele care au fost achiziţionate pentru ziua de 20 mai vor fi valabile în cea de-a doua seară, iar cei care nu doresc să participe la show-ul din 21 mai vor putea returna biletele în acelaşi loc de unde le-au achiziţionat. Cei care au cumpărat abonamente vor putea recupera diferenţa de 50% din sumă. Cea de-a doua perioadă de presale, când biletele pot fi achiziţionate la preţul de 60 lei, durează până pe 20 mai, iar pe 21 mai, în ziua concertului, biletele vor costa 75 lei.

Biletele se găsesc în reţeaua Eventim: magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas şi Cărtureşti şi online pe eventim.ro, biletoo.ro, myticket.ro, bilete.ro. Accesul persoanelor sub 18 ani este interzis la festival. Mai multe detalii sunt oferite pe www.xteria.ro.