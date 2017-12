Date oficiale! Aceștia sunt noii parlamentari de Constanța

Alegerile parlamentare din acest an au adus mai multe premiere ciudate pentru județul Constanța. Pentru prima dată în istoria post-decembristă, UDMR va avea un deputat de Constanța. Pe de altă parte, tot pentru prima dată în cei 27 de ani de democrație, comunitatea tătară turco-musulmană, care are peste 25.000 de suflete, nu va fi reprezentată în viitorul Parlament. Potrivit datelor oficiale, PSD va avea cinci mandate de deputat și trei de senator, PNL - două de deputat și unul de senator, USR - un post de deputat și unul de senator, iar PMP, ALDE și UDMR - câte un post de deputat. La nivel național: PSD - 221, PNL - 99, USR - 43, UDMR - 30, ALDE - 29, PMP - 26, iar minoritățile naționale - 17 mandate.

S-a tras linie după alegerile parlamentare din 11 decembrie. Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat rezultatele oficiale ale scrutinului general. După ce a soluționat toate contestațiile, BEC a trecut la redistribuirea voturilor partidelor care nu au atins pragul electoral de 5% la alegeri, iar în final a împărțit mandatele de deputat și senator. În ciuda simulărilor și speculațiilor făcute după alegeri, sistemul de repartizare a mandatelor a scos la lumină câteva surprize majore. Unele dintre ele au vizat județul Constanța. Astfel, pentru prima dată în istoria post-decembristă, județul nostru va avea un parlamentar al UDMR, minoritate care numără câteva zeci de suflete. Cum a reușit UDMR să obțină un mandat de deputat în Constanța? Numai sistemul de calcul al BEC știe. Deși nu a trecut pragul electoral în județul Constanța, obținând doar 398 de voturi, adică 0,16% din cele 246.065 de voturi valabil exprimate, după redistribuirea voturilor de către BEC, Uniunea Democrată Maghiară din România a reușit să câștige un post de parlamentar la Constanța pentru Janos Istvan Antal.

CINE E JANOS ISTVAN ANTAL

Proaspătul deputat UDMR de Constanța, Janos Istvan Antal, a rămas surprins de această alegere. „Nici nu îmi vine să cred. Totul se datorează algoritmului politic. Să știți că nu sunt străin de politică. Am fost viceprimar al municipiului Satu Mare și consilier județean. În Constanța am venit în urmă cu șase ani și m-am stabilit aici. Îmi plac oamenii și locurile și voi încerca să reprezint cu cinste aceste meleaguri“, a declarat Antal. De profesie inginer zootehnist, Istvan Antal a fost mai mulți ani la rând directorul Hergheliei Mangalia, pe care a reușit să o readucă la viață și să o redea circuitului turistic.

MINORITATEA TĂTARĂ TURCO-MUSULMANĂ, FĂRĂ REPREZENTARE ÎN PARLAMENT

Rezultatele oficiale ale BEC au scos impus o altă premieră ce poate fi considerată anomalie. Dacă maghiarii, care numără câteva zeci de persoane, au parlamentar de Constanța, comunitatea tătară turco-musulmană, care are în județ peste 25.000 de suflete, nu va fi reprezentată în viitorul Legislativ. Este pentru prima dată în cei 27 de ani de la Revoluție când se întâmplă acest lucru. Asta din cauza faptului că reprezentantul acestei etnii, Ersun Anefi, nu a reușit să obțină un mandat de deputat. Amintim că la alegerile parlamentare de duminică, 11 decembrie, Ersun Anefi (membru al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România) a candidat pe listele ALDE Constanța. S-a ajuns la această situație după ce listele UDTTMR la parlamentare au fost respinse de Biroul Electoral Central. Ersun Anefi a spus că, în aceste condiții, începând cu 18 decembrie, UDTTMR nu va mai fi reprezentată în Consiliul Minorităților Naționale, care funcționează pe lângă Departamentul de Relații Interetnice din cadrul Guvernului României. Asta înseamnă că nu vor mai putea fi finanțate de la bugetul de stat o serie de acțiuni cultural-educative, printre care se numără și Festivalul Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar, care are loc în fiecare an la începutul lunii septembrie, lupte tradiționale tătărești „Kureș“ ori Ziua tătarilor în 13 decembrie.

11 DEPUTAȚI ȘI CINCI SENATORI

Potrivit datelor oficiale de la Biroul Electoral Județean, Constanța ar urma să fie reprezentată în Parlament de 11 deputați și cinci senatori. Datele oficiale anunță că PSD va avea cinci mandate de deputat și trei de senator, PNL - două de deputat și unul de senator, USR - un post de deputat și unul de senator, iar PMP, ALDE și UDMR - câte un post de deputat. Concret, viitorii parlamentari de Constanţa sunt: la Camera Deputaţilor - Iulian Iancu, Mircea Titus Dobre, Cristina Dumitrache, Radu Babuş, George Vişan (toți PSD), Bogdan Huţucă, Robert Boroianu (ambii PNL), Ion Stelian-Cristian (USR), Robert Turcescu (PMP), Mircea Banias (ALDE) și Janos Istvan Antal (UDMR); iar la Senat - Tit-Liviu Brăiloiu, Nicolae Moga, Ştefan Mihu (toți PSD), Vergil Chiţac (PNL) şi Nicoleta-Ramona Dinu (USR).