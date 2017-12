Datele economice din SUA au fost săptămâna trecută cele mai dezamăgitoare din lume

Datele economice publicate săptămâna trecută în Statele Unite, precum vânzările de retail şi încrederea în economie, au ratat estimările analiştilor cel mai mult în ultimii şase ani şi au fost cele mai dezamăgitoare la nivel mondial, potrivit Bloomberg. ECO U.S. Surprise Index, calculat de Bloomberg, care măsoară dacă datele oficiale depăşesc sau ratează estimările analiştilor, a scăzut la cel mai redus nivel din 2009, când Statele Unite se aflau în cea mai gravă recesiune după Marea Depresiune. Singura excepţie, şi una importantă, este cea referitoare la angajări. Companiile americane au creat 295.000 de locuri de muncă în luna februarie şi 1,3 milioane în ultimele patru luni, reflectând revenirea pieţei muncii şi scăderea ratei şomajului la cel mai redus nivel în aproape şapte ani. În schimb, numai pentru luna februarie datele privind veniturile personale şi cheltuielile, producţia industrială, măsurată de Institute for Supply Management, vânzările auto, comenzile fabricilor şi vânzările de retail au fost uşor sub aşteptările analiştilor. Potrivit unui indice privind surprizele din economie la nivel mondial, calculat de Citigroup, datele din economia americană au fost cele mai dezamăgitoare în raport cu estimările analiştilor, urmate de datele din America Latină şi Canada. Analiştii antiicpau că pieţele emergente vor fi afectate de scăderea preţurilor petrolului, dar au produs surprize plăcute. În SUA se vorbeşte frecvent de problemele economice din Europa şi China, dar ambele regiuni au generat date peste aşteptări. Totuşi, scăderile surprinzătoare din SUA nu înseamnă neapărat că cea mai mare economie din lume are probleme, ci doar că unele aşteptări au fost exagerate.