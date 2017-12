Datele personale ale clienţilor Uber, furate!

Incredibil, dar adevărat! Deşi beneficiile tehnologie are beneficii evidente, şi riscurile sunt pe măsură. Uber a dezvăluit că date personale a peste 57 de milioane de şoferi şi clienţi din întreaga lume au fost furate în urma unui atac cibernetic produs în anul 2016, iar compania a ţinut secret cazul şi a plătit hackerilor suma de 100.000 de dolari pentru ca informaţiile obţinute să fie distruse, informează site-ul agenţiei The Associated Press. Până în acest moment nu există dovezi care să indice că datele furate au fost folosite, potrivit unui mesaj postat de Dara Khosrowshahi, directorul general al companiei Uber începând din august 2017. Informaţiile despre pasageri care au fost expuse includ date globale legate de cont, precum numele, adresele de e-mail şi numerele de telefon mobil.