Dator cu 29.000 de lei fără să semneze vreun contract

Tribunalul Constanţa a reluat, ieri, audierile în dosarul în care col. Nicolae Aldea, fost jandarm, şi Mariana Ciuciuleacă, fost preşedinte al PP-DD Constanţa, sunt judecaţi pentru că au înşelat peste 50 de persoane, cărora le-au împrumutat bani cu dobândă şi apoi le-au luat apartamentele cu care au girat împrumuturile. În acelaşi dosar sunt judecaţi şi complicii lor, Eva Aldea, Haralambie Budea, Valentina Stănculescu, Silviu Costel Iordache şi Iulieana Maxim.

SURPRIZA Una dintre victimele lui Aldea şi Ciuciuleacă, Mihai Marinescu, un pensionar constănţean, a povestit ieri, în instanţă, cum a fost la un pas să-şi piardă agoniseala de-o viaţă fără să aibă vreodată de-a face cu cei doi escroci. „În septembrie 2010 am fost sunat de Maria Ciuciuleacă, care mi-a cerut să ne întâlnim la sediul firmei sale pentru a discuta despre problemele financiare ale fiului meu. Am refuzat-o. O săptămână mai târziu, am fost contactat de angajata unei case de amanet, care m-a chemat la sediul societăţii pentru a vorbi despre mai multe contracte de împrumut semnate de mine. Am fost surprins, întrucât eu nu împrumutasem niciun leu. L-am sunat pe fiul meu, care mi-a zis că ştie despre ce este vorba şi am mers împreună la casa de amanet”, a declarat Mihai Marinescu. Ajuns acolo, bărbatul s-a întâlnit cu Aldea şi Ciuciuleacă şi a aflat cu stupoare că are şase contracte de împrumut pe care le-a garantat cu maşina sa şi că este dator cu 15.000 de lei. „Am refuzat să plătesc. Atunci am văzut că respectivele contracte fuseseră întocmite pe numele meu şi erau semnate de fiul meu, la presiunile lui Aldea. După trei săptămâni, am primit o notificare de la SC Maria Recuperări Creanţe, prin care eram anunţat că datoria a crescut la 29.000 lei”, a mai spus bărbatul. Şi coşmarul a continuat.

POPRIRE PE PENSIE La scurt timp după ce a cerut în instanţă anularea contractelor care nu purtau semnătura lui, Marinescu a fost înştiinţat că a fost începută executarea silită împotriva lui. „Mi-au fost blocate conturile bancare, mi s-a pus poprire pe o treime din pensie şi sechestru pe apartamentul care, spre norocul meu, era cumpărat cu credit ipotecar şi nu putea fi executat. Ca să supravieţuiesc, am fost nevoit să-mi caut un loc de muncă, iar la vârsta mea greu mai găseşti aşa ceva”, a adăugat pensionarul. Abia în august anul acesta, el a reuşit să demonstreze că nu este semnatarul contractelor de împrumut, iar reţinerile din pensie au fost stopate. El vrea însă ca Aldea şi Ciuciuleacă să-i returneze banii pierduţi şi să-i plătească daune morale pentru coşmarul prin care a trecut.