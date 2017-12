Datoria externă a României = 77,86 miliarde euro

România înregistra la finalul primei luni a acestui an o datorie externă totală de 77,868 miliarde euro, în scădere cu 1% (788 milioane euro) faţă de finalul lui 2009, cea mai mare pondere având-o datoria pe termen mediu şi lung, a anunţat, vineri, Banca Naţională a României (BNR). La sfârşitul anului trecut, România avea o datorie externă totală de 78,656 miliarde euro, în creştere cu 8,7% (6,3 miliarde euro) faţă de finalul lui 2008. Datoria pe termen mediu şi lung reprezenta 82,5% din totalul datoriei externe a României la 31 ianuarie, potrivit datelor provizorii ale BNR, menţinându-se la un nivel apropiat celui de la 31 decembrie 2009. Ponderea datoriei pe termen scurt a scăzut, astfel, la 17,5%. Astfel, în prima lună a acestui an, datoria externă pe termen mediu şi lung a României însuma 64,211 miliarde euro, faţă de 64,208 miliarde euro la 31 decembrie 2009, iar datoria pe termen scurt a României se cifra la 13,657 miliarde euro, fiind cu 5,5% sub nivelul de la finalul lui decembrie, potrivit datelor provizorii ale BNR.