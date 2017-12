Datoria publică a României a crescut cu 10%

Datoria publică totală a României a crescut, în mai, cu 10% faţă de finalul anului trecut, la 120,717 miliarde lei (28,5 miliarde euro), reprezentînd 22,7% din Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru acest an, arată datele publicate, ieri, de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Guvernul estimează în prezent PIB-ul din acest an la 531,3 miliarde lei, la o contracţie economică de 4%. La sfîrşitul anului trecut, datoria publică totală era de 109,75 miliarde lei şi reprezenta 21,78% din PIB-ul din 2008, potrivit datelor revizuite ale Finanţelor. La 31 mai 2009, aproape două treimi (63,21%) din datoria publică era în lei, 25,74% era denominată în euro, iar 11,05%, în alte valute. MFP nu mai prezintă detaliat tipurile de instrumente în care a fost contractată datoria publică. Faţă de sfîrşitul lui 2008, ponderea datoriei publice guvernamentale în totalul datoriei a urcat cu 1,3 puncte procentuale, de la 91,58%, la 92,88%, în timp ce datoria publică locală reprezenta 7,12% din datoria totală la sfîrşitul primelor cinci luni din acest an. Ponderea datoriei negociabile a urcat la 38,35% la finalul lunii mai 2009, de la 25,70% în decembrie 2008, restul fiind datorie ne-negociabilă. Potrivit Finanţelor, 63,41% din datorie avea scadenţă pe termen scurt, 31,72% era pe termen mediu, iar 4,87% era cu maturitate mai mare de 5 ani. Finanţele precizează că cifrele reflectă datele operative raportate la MFP pînă la 31 mai 2009.