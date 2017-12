Datoria publică a României, în creştere

Datoria publică totală a României a crescut în iunie cu 12,6% faţă de finalul anului trecut, la 123,61 miliarde lei (29,4 miliarde euro), reprezentînd 23,27% din produsul intern brut (PIB) estimat iniţial pentru acest an, arată datele publicate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Guvernul estima iniţial un PIB de 531,251 miliarde lei pentru acest an, la o contracţie economică de 4%, însă în august şi-a revizuit în scădere estimarea la 497,3 miliarde lei, la o scădere a economiei cu 8-8,5%. Luînd în calcul noul PIB estimat pentru 2009, datoria publică a României de la jumătatea anului ar reprezenta 24,86% din PIB. La sfîrşitul anului trecut, datoria publică totală era de 109,75 miliarde lei şi reprezenta 21,78% din produsul intern brut din 2008, potrivit datelor Finanţelor. La 30 iunie 2009, aproape două treimi (64,1%) din datoria publică era în lei, 25,3% era denominată în euro, iar 10,6% în alte valute. MFP nu mai prezintă detaliat tipurile de instrumente în care a fost contractată datoria publică. Faţă de sfîrşitul lui 2008, ponderea datoriei publice guvernamentale în totalul datoriei a urcat cu 1,38 puncte procentuale, de la 91,58% la 92,96%, în timp ce datoria publică locală reprezenta 7,04% din datoria totală la sfîrşitul primelor şase luni din acest an. Ponderea datoriei negociabile a urcat la 40,3% la finalul lunii iunie 2009, de la 25,7% în decembrie 2008, restul fiind datorie ne-negociabilă. Potrivit Finanţelor, din totalul titlurilor emise de stat aflate în derulare la 30 iunie, 68,98% aveau scadenţă pe termen scurt - de mai puţin de un an, 27,5% erau pe termen mediu - între 1 şi 5 ani, iar 3,52% urmau să ajungă la scadenţă peste mai mult de 5 ani. „Valoarea medie a scadenţei rămase pentru titlurile de stat active la 30 iunie 2009 este de 1,3 ani”, mai anunţă MFP. Finanţele au precizat că datele privind datoria publică la 30 iunie sînt operative.