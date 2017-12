Datoria ţărilor bogate se apropie de nivelul din perioade de război

Datoria publică acumulată de ţările bogate se apropie de nivelurile atinse în perioade de război şi constituie cea mai mare ameninţare la adresa economiei globale, a avertizat, vineri, directorul general al FMI, Christine Lagarde. Aceasta a adăugat că povara datoriilor lasă guvernele la mila pieţelor financiare şi trebuie să fie redusă. ”Cel mai mare obstacol la adresa creşterii va fi imensa moştenire creată de datoria publică, care a atins, în medie, 110% din PIB în ţările dezvoltate, un nivel similar celui din perioadele de război”, a declarat Christine Lagarde la reuniunea anuală a FMI şi Băncii Mondiale. ”Acest lucru lasă guvernele expuse la modificările bruşte de încredere, aşa cum vedem să se întâmplă în Zona Euro. În plus, limitează acţiunile guvernelor, în special când este vorba de construirea infrastructurii pentru secolul XXI, în timp ce menţin politicile sociale ale secolului XX”, a adăugat Lagarde. Potrivit estimărilor publicate săptămâna aceasta de FMI, datoria publică a ţărilor dezvoltate ar urma să treacă de 110% din PIB în acest an, pentru a ajunge la 113% în 2013. În cazul Japoniei, datoria publică a ajuns la 236,6% din PIB în 2011. Directorul FMI a apreciat că reducerea datoriei publice este vitală, adăugând însă că acest lucru va fi incredibil de dificil fără creştere economică. În acest sens, Christine Lagarde a subliniat că trebuie găsit ritmul adecvat de reducere a deficitelor. Anterior, Lagarde a declarat că este necesar să se acorde puţin mai mult timp unor ţări, cum ar fi Grecia, Spania şi Portugalia, care pun în aplicare programe pentru reducerea deficitului bugetar, pentru Grecia insistând că ar trebui să i se ofere încă doi ani pentru realizarea consolidării fiscale. FMI a revizuit în scădere previziunile privind creşterea economiei mondiale în acest an, la 3,3% de la 3,5%.