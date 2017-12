Datorii anulate la Şantierul Mangalia, case înfrumuseţate obligatoriu

Programul legislativ al Executivului pentru 2011 include mai multe proiecte pregătite spre aprobare în acest an. Pe listă au fost incluse acte normative vizând prevenirea şi tratamentul neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene (cu termen de aprobare până la sfârşitul lunii aprilie), simplificarea, până în martie 2011, a procedurilor de vânzare a pachetelor minoritare de acţiuni deţinute de stat la diverse societăţi şi participarea statului, cu aport în numerar, la majorarea capitalului social al unor companii şi tranzacţionarea de către acesta a drepturilor de preferinţă cuvenite. Guvernul promite că vor fi discutate noi măsuri de sprijin financiar pentru companiile din portofoliul AVAS afectate de criza economică, iar datoriile Şantierului Naval Mangalia către Ministerul Apărării vor fi compensate prin livrarea de piese de schimb şi echipamente. “Aprobarea compensării datoriilor către MAPN prin oferirea în schimb a unor piese si echipamente asigură pentru operatorul economic anularea datoriilor, participarea la licitaţii, obţinerea de contracte şi redresarea treptată a situaţiei, scoaterea din situaţia critică, operaţionalizarea navelor şi evitarea evenimentelor de natură catastrofică”, se arată în programul legislativ. Printr-un alt proiect aflat în pregătire, pentru care procedura legislativă de aprobare ar urma să fie finalizată până la sfârşitul lunii iunie, vor fi introduse măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, prin instituirea unui principiu general constând în obligaţia deţinătorilor de clădiri, aflate la un nivel avansat de degradare, ca, “din proprie iniţiativă”, să realizeze lucrările de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor. De asemenea, Guvernul Boc al n-şpelea îi va obliga pe proprietarii de clădiri aflate în stare avansată de degradare să efectueze, “din proprie iniţiativă”, lucrări de reabilitare. Activităţile de lobby vor fi reglementate până la sfârşitul lunii iunie, iar în domeniul drepturilor de autor vor fi introduse, până la finele lunii septembrie, noi prevederi, care vor stabili limitarea excepţiei de la plată pentru bibliotecile aparţinând instituţiilor de învăţământ preuniversitar, eliminarea excepţiei de la plata drepturilor de autor pentru retransmiterea prin cablu a programelor de televiziune cu retransmitere obligatorie (must carry), precum şi eliminarea limitelor de orice fel în negocierile libere dintre utilizatori si titularii de drepturi. Programe de genul celui de mai sus am tot văzut, însă ceva concret nu. Aşa că nu ne rămâne decât să aşteptăm să vedem care dintre aceste “dorinţe absconse” ale Guvernului se vor concretiza.