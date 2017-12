Datorii către barouri şi peste o mie de locuri vacante, problemele Ministerului Justiţiei

La hotelul „Iaki”, din staţiunea Mamaia au început, ieri, lucrările Congresului Avocaţilor, la care participă 197 de avocaţi de la barourile din ţară şi deputaţi. Printre invitaţii de seamă s-au numărat ministrul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti (MJLC), Cătălin Predoiu, ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, Victor Ponta, fostul ministru al Justiţiei Tudor Chiuariu şi decanul de vîrstă al avocaţilor, Constantin Vişinescu. Pentru început, preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România, avocat Gheorghe Florea, a prezentat programul lucrărilor congresului fiind urmat de decanul de vîrstă al avocaţilor, patriarhul lor, cum îl numesc aceştia, Constantin Vişinescu, care a relatat pe scurt statutul de apărător al legii, în timpul celui de-al doilea război mondial. „Am activat 65 de ani în sistemul justiţiei, iar la vîrsta voastră, a tinerilor, eram în Franţa şi îmi depuneam doctoratul sub ocupaţie germană. În 1945 am devenit avocat şi am pledat în 101 de procese penale!”, a istorisit Vişinescu, primit cu aplauze de audienţă.

Adoptarea codurilor, o prioritate în justiţie

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a prezentat agenda de priorităţi a instituţiei pe care o conduce pentru perioada următoare. „Cel mai important obiectiv este adoptarea celor două coduri de procedură civilă şi penală, apoi vom efectua studiile de impact pentru aceste două coduri, urmînd să fie extinsă la toate cele patru coduri. Mă aştept ca şi în perioada următoare aceste proiecte de coduri de procedură civilă să fie supuse unui tir de critici, de dezbateri,ceea ce este absolut firesc într-o societate deschisă, ba chiar îi invit pe membrii profesiei de avocat de a se implica în aceste dezbateri. În ceea ce priveşte relaţia ministerului cu avocaţii, Predoiu a susţinut că pe primul loc se află datoriile pe care MJLC trebuie să le achite cîtorva barouri din ţară. „Sîntem într-un dialog instituţional desfăşurat pînă în prezent cu Uniunea Naţională a Barourilor pentru a găsi o soluţie de organizare în timp, pe baza eşalonării acestor datorii şi a stingerii lor”, a explicat Predoiu. „Aş vrea să închei, în ceea ce priveşte această relaţie, minister – profesia de avocat, cu remarca importantă că dvs. puteţi contribui în mod fundamental la succesul efoturilor de a construi o justiţie nu numai prin profesionalism, dar şi prin integritatea profesională şi integritatea morală”, a adăugat ministrul Justiţiei. Predoiu şi-a exprimat şi unele temeri vizavi de raportul de ţară. „Nu ascund că încă avem temeri pe anumite obiective. De exemplu, problema resurselor umane. În sistemul judiciar avem aprox. 800 de locuri vacante, cu perspectiva nedorită de a înregistra o cifră de 1.000–1.200 de locuri vacante în următoarele luni, ca urmare continuării trendului de pensionare, iar aceste locuri vacante nu pot fi acoperite chiar dacă aplicăm capacitatea noastră de absorbţie în sistem decît în doi-trei ani.”, a continuat Predoiu.

„Trăim într-o ţară unde predomină prezumţia de vinovăţie”

Discursul ministrului Victor Ponta a fost mult mai scurt şi presărat cu glume, care au destins atmosfera. „Dacă nu insista Cătălin Predoiu să ne trezim de dimineaţă şi să venim la acest congres, mi-ar fi părut rău. Trăim într-o ţară unde predomină prezumţia de vinovăţie şi unde orice apărător devine complicele acuzatului. Ţine de avocaţi să nu abandoneze lupta cu sistemul şi să ajute la scoaterea ideii că o persoană este vinovată din prima clipă în care este acuzată!”, a susţinut Ponta.

Congresul Avocaţilor îşi va încheia lucrările în cursul zilei de azi, după finalizarea discuţiilor privind Raportul anual al Consiliului UNBR, Raportul anual al Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor, proiectul de buget al UNBR pe 2009 şi Raportul anual al Comisiei Centrale de Disciplină.