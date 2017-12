Datorii de... milioane

Potrivit unui document al Autorității Electorale Permanente, partidele politice au rămas cu datorii în urma campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. Majoritatea partidelor care au participat la cursa electorală au avut cheltuieli mai mari decât veniturile raportate, conform știripesurse.ro. Primul în clasamentul datornicilor este Partidul Naţional Liberal, care a înregistrat o pierdere de 4,6 milioane de lei. Datoriile raportate de trezorierii PNL vor fi contabilizate şi preluate de noul partid rezultat după fuziunea cu PDL, notează aceeaşi sursă. Alianţa PSD-UNPR-PC are și ea datorii de aproximativ 2,7 milioane de lei. Și PMP are datorii de aproape 420.000 de lei. În ceea ce privește PDL-ul, acesta are restanțe la creditori de peste 416.000 de lei, bani pe care îi va plăti singur, dacă nu cumva datoria va fi adunată cu cea a PNL şi va fi înregistrată de noul partid rezultat după fuziune. Potrivit aceleiași surse, nici veniturile UDMR nu au fost pe măsura cheltuielilor, așa că partidul a rămas cu o datorie de 70.291 lei.